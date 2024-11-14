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記者李芸樺／台北報導

小燈泡遇害8年，思覺失調症的兇徒王景玉，逃過死刑判處無期徒刑定讞，小燈泡媽媽王婉諭也是時代力量黨主席，長期被攻擊沒血淚，抑或被要求要對存廢死刑表態，她到《豈有此呂》傾吐沉痛的心路歷程。

「我要我還活著的3個孩子安全長大」只能選擇兇徒被處以極刑，王婉諭說，因為她無法想像或掌握未來王重回社會對她們的影響，「我很無助，但國家讓我沒有第二個選擇。」。

王婉諭與主持人呂捷討論死刑、治安與社會安全網等議題。王婉諭指出，她作為一名曾面臨極端傷痛的被害者家屬，她理解死刑訴求背後的情緒矛盾，但同時也強調社會應更多著力於預防犯罪、安置有威脅性精神病患，並給予被害者家屬心理支持。

王婉諭多年來一直在感性與理性間掙扎，「兇刀就在旁邊」事發當下她和丈夫也衝動想處理王景玉，但最終理性會壓下動手想法，所以她能同感死刑對被害家屬的意義，一直以來都是反廢死。

▲小燈泡媽媽、時代力量黨主席王婉諭。（圖／《豈有此呂》）

「我想知道為什麼殺人，但司法只會問我要量刑多重。」8年的煎熬，當中當然還有身心崩潰的2年和心理治療，接受不打罵教育的王婉諭也動手打小孩了。

她在節目中落淚分享自責心情，訴說到最後她明白就算讓王景玉受極刑，也無法撫慰她們的傷痛，而她們要的也不單是死刑，而是重回安泰的生活。

更多看過地獄是什麼樣的心情？請鎖定11月14日下午1:10的《豈有此呂》，聽王婉諭談這個荒謬的社會。

▲王婉諭期許她的傷痛能換來更好的社會。（圖／《豈有此呂》）