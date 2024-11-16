如何帶領國家不戰爭？賴清德歸納和平3路徑　全場學生都選這條

▲賴清德出席「2024 今周刊 『TEEN TAIWAN青春世代白皮書』總統與青年論壇」 。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（16日）出席今周刊舉辦的青年對談活動，在QA環節時有學生問到，「是否能帶領國家走向和平，不戰爭？」賴表示，國內目前各政黨關於走向和平的路徑，大致有三種，簽訂和平協議、接受九二共識、和民主陣營站在一起；賴依序問台下學生支持哪種？前2個路徑無人舉手、第3個路徑幾乎全場舉手。賴說，「這正是我的和平之路」。

在問答環節時，第一個問題，便是由桃園市立大華中學的學生詢問賴清德，「是否能帶領國家走向和平，不戰爭？」聽聞題目後，賴清德也相當驚訝，先要在場同學給提問的學生一個掌聲，接著幽默回應，「這是不是故意抽的？500多個題目第一題抽到這個」。

隨後賴清德說，他在520就職演說中強調，「和平無價，戰爭沒有贏家」，全球每個國家到在台灣的每個人，都要積極追求和平。台灣會有和平的問題，是因為面對中國始終不排除武力進犯，不管俄烏戰爭、以哈衝突或是兩岸紛爭，或是南北韓衝突，「我始終主張，應該要和平解決，和平才是我的選項」。

賴清德說，過去多次提到，「我當總統，和平就是我們國家的燈塔，民主就是我們的指南針，我們永遠堅持民主自由的憲政體制，不放棄任何和平的機會」。

賴清德表示，對和平要有理想，但不可以有妄想，「如果對和平有妄想，也就是採取的和平之道不切實際，那恐怕不僅僅和平不可得，恐怕也會引來戰爭，現在有的生活就不復存在」。

值得注意的是，賴清德現場也直球對決，表示目前台灣社會不同政黨，大致有三個不同的「邁向和平之路」，第一：簽訂和平協議，依循「西藏模式」，不堅持主權；第二，接受中國九二共識，一個中國原則，未來就是「港澳模式」；第三，堅持台灣主權、堅持民主自由憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持中華民國台灣的前途由2300萬人決定，持續強化國防與國家經濟韌性，並跟民主陣營國家站在一起，發揮嚇阻力量。

賴清德詢問在場所有高中生意見，若他們擔任總統，會選擇哪一個方案？有趣的是，第一、第二解方，在場沒有任何同學舉手表示贊成，甚至在第二模式，談及「九二共識、一個中國」原則時，還有學生直接喊「我不贊成」。至於，第三模式以靠實力跟民主陣營站在一起，在場幾乎所有同學都舉手贊成。

賴清德強調，你們所選的和平之路，「就是我當總統所要走的道路」，希望未來和同學一起，只要團結、堅定往這個方向前進，一定可以達到和平的目標。