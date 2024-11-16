睡得飽？國事繁雜如麻　賴清德揭秘總統一天睡多久

▲賴清德出席「2024 今周刊 『TEEN TAIWAN青春世代白皮書』總統與青年論壇」。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（16日）出席「TEEN TAIWAN青春世代白皮書」活動與青年對談。有學生報告時談到高中生普遍睡眠不足的問題，賴清德就分享，「我想了一下，那時候唸高中也是睡6個小時左右，現在也是睡6小時左右，所以還好」。主持人則笑說，所以現在還是像青少年一樣，賴笑說，「一直都在過高中生活」。

建國高中同學報告時談到睡眠問題，指上高中後明顯感受到睡眠不足，睡眠品質也大幅下降。事實上，台灣高中生有88.9%每日睡不滿8小時，平均睡眠時間僅6.9小時；這不只低於西方國家，也低於亞洲國家平均。

而根據建中學生的報告，台灣學生睡眠不足的主因，主要來自教育制度、補習文化，像韓國限制補習時間不得超過晚上10點、新加坡更是取消考試排名制度。所以學生們希望政府能減少上課時間、減少考試次數、推廣多樣化學習、管制補習班等。

建中出身的賴清德認為這就是建中風格的問題，大處著眼，小處著手，從最基本的睡眠談起。他認同學弟們的想法，回憶當初就讀成大醫學系時首次看成績時，非常驚喜是用密碼來呈現，所以大家只知道自己的成績，他會請教育部研究學生們的建議。

隨後在QA時，有學生問到總統的每日行程？賴清德分享，有外國貴賓來台灣訪問，笑說全世界最忙的總統就是烏克蘭的澤倫斯基，再來是台灣的總統。他笑說，這是訪賓的玩笑話，相信最忙的、第二忙的一定不是台灣。

賴清德說，台灣總統的工作行程的確是忙碌，在外交上要接見外賓，也要代表國家跟各國進行合作，還要面對問題時要勇於做出決策、負責國防、跟陸委會討論等，開國安會議、外交的會議等等。

另外，賴清德也說，總統要主持國家重要活動的開幕、閉幕典禮等等，還有一個無法迴避的責任，就是傾聽民意，像今天就是。他笑說，雖然工作繁忙、會議很多，但台灣幾十年來的努力很多都已經制度化、上軌道，人民也都很團結，「基本上，我對國家未來很有信心」。

接著賴清德說，回家還會餵一下斑斑、Murphy，跟牠們玩一下；最近還有12強棒球賽，連贏了2場。

而主持人也趁機問了一下，總統都睡幾個小時？賴清德說，其實剛剛學弟說台灣高中生平均睡6.9小時，「我想了一下，那時候唸高中也是6個小時左右，現在也是睡6小時左右，所以還好」。主持人則笑說，所以現在還是向青少年一樣，賴笑說，「一直都在過高中生活」。