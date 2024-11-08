海巡署徵賞金獵人！將勵檢舉岸際+海上不法　這類型最高20萬

▲海巡署公布檢舉獎金辦法，檢舉這類偷渡犯，最高可獲20萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

海巡署為維護國家安全及社會治安，面對海上日益頻繁之異常活動與潛在威脅，除持續強化勤務作為並提升科技裝備外，近日祭出高額獎金制度，鼓勵民眾積極通報海上不法活動，無論漁民、釣客，或經常接觸海域活動之民眾，只要發現可疑海上目標，立即撥打海巡「118」免費報案專線，均有機會獲得豐厚獎金。

海巡署指出，台灣四面環海，針對岸防防堵作為，希望藉由民力協助幫忙，以強化海岸巡防作為，針對海域海岸檢舉案件，進而提出各類不同案件獎金制度，希望透過民間力量幫忙強化台灣岸防作為，讓民眾發現可疑目標可以立刻撥打電話告知海巡人員前往查緝。

海巡署針對偷渡犯檢舉案件，只要是殺人、海盜、縱火、挾持等刑事案件，每案檢舉查獲最高可以獲得20萬元獎金，中國大陸籍偷渡客每位有5萬元獎金、本國籍或其他國籍偷渡犯則有1萬元獎金，逃犯、現行犯準備偷渡出境，如檢舉查獲也將獲得3千元獎金。

除了針對偷渡犯有檢舉獎金之外，主動協助海巡偵防工作，提供海域、海岸走私偷渡犯罪線索，對案件偵辦確有助益，每案最高新幣5萬元；此外，通報及協助蒐證外國與中國大陸軍（潛）艦、公務船、科研船及20噸級以下異常目標進入我國海域，經查屬實，每案則有3千元。

海巡人力有限、海上民力無窮，來自海上的威脅有增無減，為建構海域及海岸綿密通報網絡，杜絕各式灰色地帶襲擾手段，海巡署呼籲國人提高海域安全意識，對周邊海上異常活動保持警覺，發現可疑情況，請即撥打「118」專線通報海巡署應處，共同為守護臺灣海域盡一份心力。