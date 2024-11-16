下周排審《選罷法》修法　藍委點：現行罷免制度2大缺失

▲立委許宇甄。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院內政委員會下週三變更議程，排審《公職人員選舉罷免法》修正草案，藍委許宇甄上會期撤案的「調高罷免門檻」死灰復燃。許宇甄認為，我國現行罷免制度有「雙低」的缺失，包括成案條件低；通過門檻低。罷免制度雙低的設計，已為罷免帶來一系列不良後果。

許宇甄表示，下週三內政委員會排審選罷法修法，希望朝野好好針對現行選罷法缺失問題進行討論，不要再出現半夜偷開門、霸佔主席台的情況。從基隆市長罷免案來看，沒有做錯事的市長卻要面臨惡罷者的抹黑，將整個社會搞得烏煙瘴氣，罷免制度缺失問題已浮現，需要討論修法。雖然說選舉及罷免是公民的權利，但接二連三的罷免案，也引發了他們對於民主制度的深刻思考，需要大家冷靜面對。

許宇甄指出，罷免制度的設計，早在古希臘雅典城邦時就已經出現，當時是以陶片寫上姓名放逐代議士。陶片放逐法的通過門檻頗高，需要6000人寫上被放逐者名字，但也曾出現濫用情況，後來更出現政治鬥爭的放逐事件，雅典人民檢討該制度，放逐法因此不再被使用。兩千多年前的古希臘城邦發現罷免制度造成的缺失，都能勇於改變，當代民主已更臻於成熟，應該重新審視目前罷免制度的缺失，避免罷免制度成為政治鬥爭的籌碼和政治報復的工具。

許宇甄認為，我國現行罷免制度有「雙低」的缺失。1.成案條件低；2.通過門檻低。罷免制度雙低的設計，已爲罷免帶來一系列不良後果。這種制度已導致地方首長無法有效地執行施政計畫，也造成代議士發言處處受限，連帶影響民眾的福祉。低門檻的設計，更使罷免成為有心人士建構聲量的政治遊戲，而不是一個嚴肅的公共事務，已損害民主制度的信譽。選舉和罷免制度需要一個健全的機制來保護，不應任其被有心人士濫用，進而削弱了民主的根基。

許宇甄舉例，並非所有民主國家都有罷免制度，以英國《2015年國會議員罷免法》(Recall of MPs Act 2015)為例，啟動門檻需要國會議員違反法律、國會紀律或規則且情節嚴重，始能提出罷免，通過門檻則需該區選民10%連署，但被罷免議員可以參與該次補選。英國罷免制度設計是提案門檻高，通過門檻低。韓國的罷免制度則跟我國相似，罷免市長需當地選民15%連署，罷免投票率須達到三分之一，且有效票數超過二分之一罷免案才算通過。韓國罷免提案門檻高，通過門檻也不低。

許宇甄強調，我所提出的「公職人員選舉罷免法修正草案」是在現有的機制下，修正第75條，增加一年內不得為罷免之提議與連署，使當選者至少有一年的時間可以好好做事；同時也修正第90條，要求罷免的票數要高於當初當選的票數，避免出現少數民意否決多數民意之情況。修正選罷法是為了讓罷免成為一個嚴肅的程序，而非輕率的行為。

她呼籲，請理性看待本次罷免制度的修法，不要被個別利益所左右，台灣民主來之不易，需要靠大家一起守護，台灣加油。

