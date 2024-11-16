高雄議員自辦2026高雄市長民調！他獲4成支持　網讚：會跳16蹲

▲台灣基進高雄市議員張博洋、高雄黨部執行長楊佩樺發起2026高雄市長選舉初選網路民調。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

2026高雄市長選戰，民進黨已有立委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆及前勞動部長許銘春5人表態有意角逐。台灣基進高雄市議員張博洋發起網路民調，經過36小時，共有2181人次投票，今(16日)公布結果，獲得40.9%最多票數者為立委許智傑，支持者讚他為地方推動建設有感，並爭取國際航班高雄出發；此外，也有支持者搞笑稱「因為他會跳16蹲」。

▲張博洋、楊佩樺今日上午在廣播節目中公布民調結果。（圖／張博洋議員提供）

台灣基進高雄市議員張博洋、台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺，先前發起2026高雄市長選舉初選網路民調，調查民眾對民進黨已表態參選的5位人選「最支持誰以及支持原因」。民調結果在今天揭曉，2181份網路民調投票結果，支持率依序是許智傑40.9%，邱議瑩32.1%，許銘春12.1%，林岱樺7.6%，賴瑞隆7.3%。

▲民進黨立委許智傑獲此份民調第一 。（圖／記者許宥孺翻攝）

獲榜首的立委許智傑獲得許多在地肯定，網友認為他曾擔任區長有行政歷練，擔任立委過程中也幫高雄爭取很多建設，是唯一爭取國際航班從高雄出發的航空立委。此外，他也致力推動空中鳳城、捷運黃線、三井百貨到鳳山，讓在地鄉親很有感，有趣的是，有網友支持原因是「他會跳16蹲」。張博洋則發現很多民代都在拍短影片，能吸引支持者或異溫層選票，他認為許智傑是他看過跳最賣力的。楊佩樺則笑稱：「都懷疑他有沒有要加入Energy。」

▲民進黨立委邱議瑩。（圖／記者李毓康攝）

獲次高票的邱議瑩，網友分析她的正面評價，指她的選票來自山區，但為了普世價值，不怕掉選票而不反對同婚。此外，在她立委任內還主導「三保一金」的農民健保、職災保險、退休儲金等政策，並爭取國10延伸六龜、高雄捷運到旗山，致力打通城鄉差距。

▲前勞動部長許銘春。（圖／記者許宥孺翻攝）

前勞動部長許銘春曾任陳菊任內的高雄副市長，網友認為她中央、地方歷練完整，又具有法律背景，支持者說，高雄是勞動城市，希望有一位能代替勞工發聲的市長。

▲民進黨立委賴瑞隆。（圖／記者屠惠剛攝）

楊佩樺提到，支持賴瑞隆的民眾似乎有注意到他在國會的表現，是唯一獲最多次公督盟優秀立委肯定，此外，他也爭取國道7號、貨櫃專用道、大林蒲遷村等經費建設。還有網友指出賴瑞隆平時表現較為穩重，讓人感覺有內涵。

▲民進黨立委林岱樺。（圖／記者屠惠剛攝）

支持林岱樺者則讚她，做事非常果斷明確、是非分明、清廉、服務熱誠、在地服務好，並推動高雄多所國中與企業產學合作，還促成偏鄉英語教育計劃。

議員張博洋以「2026高雄市長初選：你支持誰？」為題，日前舉辦網路投票，以民進黨目前表態參選2026高雄市長人選為主，未納入總統府秘書長潘孟安以及藍營立委柯志恩。民調結果在今早在張博洋及楊佩樺主持的廣播節目《寶島基本款》公開。