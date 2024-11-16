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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯昱安坦言曾勸黃國昌別加入民眾黨　「看到黨內樣子會受不了」

▲▼柯昱安出席社區照顧關懷據點聯合成果展。（圖／記者徐斌慎攝）

▲民眾黨前幕僚柯昱安。（圖／ETtoday資料照）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前被爆性騷疑雲，更曾傳訊要聘前統促黨發言人璩美鳳擔任國安會副秘書長。民眾黨前幕僚柯昱安15日表示，民眾黨創黨初期也是建立在台灣本土價值上，「但柯文哲想快速擴張政黨勢力、選上總統，當然需要很多資源，包括人跟錢。」如果政黨領導人定性不夠、葷素不忌，就容易讓紅色勢力趁虛而入，考驗政黨領導人的定性。柯也透露，自己曾勸民眾黨團總召黃國昌別加入民眾黨，他看到黨內的樣子也會受不了。

時代力量黨主席王婉諭主持的直播節目「午餐大時客」邀請柯昱安討論「染紅的第三勢力」，柯昱安解釋，民眾黨的組成為一人、強人政黨，很多人為了達到政治目的就會繞過制度，直接去找黨主席，底下的幕僚只能事後才做危機處理，讓很多過去的幕僚最後只好無奈地離開。

柯昱安指出，且因為這些人本身的形象可能和民眾黨有落差，甚至具有紅色背景，例如前民眾黨桃園黨部發言人馬治薇就涉及《國安法》、《反滲透法》，都顯現民眾黨為了快速擴張，找不到人才或資源，恐怕就會讓紅色勢力的手伸進來。

對於相關政黨立場，王婉諭則強調，時代力量立場其實比較鮮明、清楚，就是堅守本土價值的本土派。她提到，現在的民眾黨是為了權力聚在一起，背後就會集結很多「不同力量的人」，而時代力量是因為理念而集結，確實是一條比較辛苦的路，「政黨擴張固然重要，但把關理念、價值更重要。」民眾黨也是第三大黨，大家當然也還是有期待，不會希望它被紅色勢力滲透。

談到離開時代力量後加入民眾黨的立委黃國昌，柯昱安坦言，「其實一開始對他也是抱有期待。」他希望黃國昌的加入，至少能改變民眾黨的風氣，而不是攪和在一起。柯透露，自己當初其實有勸黃國昌不要加入民眾黨，因為黃雖然也有自己的政治理念、目標，但如果真的看到民眾黨內的樣子也會受不了。

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