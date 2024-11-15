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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

驚！北市影委會總監一當16年　議員質疑淪殭屍單位

▲市議員顏若芳質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員顏若芳。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

北市議員顏若芳今（15日）質疑，北市影委會百廢待舉、瑕疵百出，不僅未列管委員建議事項導致大量業務未有執行進度，連最基本的英語網站做了4年都還沒建置完善，她質疑，影委會總監饒紫娟連任18年，已讓影委會淪為殭屍單位。對此，文化局長蔡詩萍說，會盡快整理出一個脈絡進行報告。

顏若芳質詢時指出，日前她曾向北市府索取影委會針對委員建議的執行狀況，但根據資料，從2019年到2023年，各委員針對影視發展提供的建議僅有7項；經查證會議記錄，發現有至少11則委員建議事項「被消失」，進而導致影委會忽視、未執行許多委員對北市影視發展的建議。

顏若芳舉例，2021年11月18日的影委會會議，曾有委員關心北市影視人才媒合平台的雙語化作業，並強調媒合平台的功能「主要是給國外的劇組或影人」，但時至今日，影視人才媒合平台的雙語化作業的英語網站仍在建置中，質疑影委會花了4年還做不好一個英語網站，效率堪憂。

顏若芳還說，影委會總監饒紫娟自2008年擔任該職務至今已16年，任期有望到2026年、將長達18年，鑑於影委會瑕疵百出，影委會應全面整頓，總監應該要有任期的制度與限制，「怎麼會一直做、做了18年？從我還是助理時候看她到現在」。

針對影委會的精進方向，顏若芳說，第一應該要有制度、第二要能世代交替、第三英文版網站要迅速建置完成。她還建議，饒紫娟應定期跟基層人員溝通，才會知道影視人員的需求，「上一次的溝通是2015年，接著是今年民眾黨議員張志豪所舉辦的，中間都沒有」，她呼籲局長要認真看待影視音產業。

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