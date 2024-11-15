松山慈祐宮2年捐贈仁愛鄉4輛交通車　偏鄉幸福交通服務添利器

▲臺北市松山慈祐宮捐贈仁愛鄉2輛9人座車輛。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣幅員廣大，尤其仁愛鄉內眾多村落分散山區，交通相當不方便，縣政府因此力推「南投幸福 Go 」偏鄉幸福交通的服務，日前又獲得臺北市松山慈祐宮與善心人士聯合捐贈鄉公所2輛9人座小巴士，投入互助及萬豐法治等2條接駁路線，可望造福更多偏鄉居民。

縣長許淑華5日在縣長室接見松山慈祐宮陳董事長，以及3位信士沈淵平、沈阿愛、溫真郁（由其父代表）等，並頒贈感謝狀表彰他們的愛心善舉，仁愛鄉20多位村長及代表會代表、鄉親們都到場見證。

仁愛鄉公所秘書陳國雄指出，仁愛鄉內有16個村、26個部落，目前「南投幸福 Go 」正在營運的有翠華村以及近期的幸福巴士2.0武界線，獲贈的2台車將會投入偏鄉部落長者與孩子們的就醫就學接送服務，民眾若有搭乘需求，可直接與公所連絡，後續由公所統一安排車輛派遣。

許淑華致詞時指出，慈佑宮去年就已捐贈該縣2輛車，今年再次將愛心資源投入到仁愛鄉，實質性地擴大鄉公所的交通接送服務範圍與偏鄉交通品質，協助縣府照顧偏鄉地區民眾出行的方便，真的非常感謝其慷慨解囊與熱心公益。

陳玉峰表示，慈祐宮與仁愛鄉很有淵源，並由長期在該鄉愛心濟助弱勢的傳悅愛心協會牽線，這2年來已捐出4台車輛，也充分感受到鄉長及原住民朋友的熱情，今年更安排5個梯次的旅遊團到南投來消費，順便了解地方的需求；而代表溫真郁出席的溫父本身就長期捐助弱勢，表示他很高興能與女兒一起促成美事，也認為有捨才有得，自己有能力就會多幫助他人，如此覺得很有成就感，也很開心能造福更多人。