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台智光案北市警啟動備援系統招標　蔣萬安：嚴審選出最優良廠商

記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安今（15日）上午赴市議會專案報告。針對各界關注的台智光案後續處理情形，蔣萬安今表示，今年4月下令終止與台智光子約後，警察局日前啟動備援系統招標，預計於12月中旬決標；蔣在專案報告中強調，將嚴審執行評選程序，選出最優良廠商。

▲台北市長蔣萬安赴市議會專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安赴市議會專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

蔣萬安說，對於台智光案子大家都很關注，檢調已經在偵辦當中，所以針對母約的部分，當然就是一切依約來辦理，警察局也啟動相關備援機制的招標，市府對於費率的審議現在是逐案來審，所以每個機關提出一定要有所依據、要經過比價，也要說明為什麼不用TGSN的費率。

蔣萬安表示，如果沒有完整的依據跟說明，就必須回歸到母約1761元的費率，「我想這個就是我們嚴格把關嚴審的一個機制，當然還有包括我們也都已經在這個會期追減了相關的預算，所以我們就是依合約來進行，那也尊重檢調的偵辦結果」。

蔣萬安上午報告共有6項議題，當中包括台智光BOT案現況及警局專線解約。針對台智光後續問題，蔣說，警察局因台智光涉訟案，依據子約第15條（一）9，於113年4月8日行文台智光終止子約。市府資訊局、法務局、政風處及工務局等相關單位共同研討應處 。

至於備援方案，蔣萬安提到，有多種備援方案可供考量，包括光纖、有線電視和無線網路等， 11月6日開標，計有4家廠商投標，預計於12月中旬決標。將審慎執行評選程序，選出最優良廠商。

蔣萬安指出，費率審查各機關皆須呈現其目前使用台智光光纖網路需求是否滿足相應規格；另外，各機關每年度價格依據皆須有比價紀錄，或提供足證此一價格合理性之參考依據。

蔣萬安說，備援案啟動與否及時機，取決於台智光訴訟案件審判情形。市府會持續精進專案審查暨費率核定，並持續關注台智光案件之後續發展情形。

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