抽訪404名親子　台中市內兒童遊戲場使用滿意度超高　

▲政風處推動「廉潔台中 幸福童年」專案，統計顯示台中家長、兒童對於兒童遊戲場滿意度超高。（圖／台中市政府提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市政府政風處、建設局、教育局稽核台中市公園及國小67處兒童遊戲場，並抽訪410名兒童與家長使用意見，針對器材設備材料與品質滿意度達95%，整體滿意度達93%，包括東區十全公園的遮陽設施包覆軟墊美觀且安全、西區藍興公園鳥巢鞦韆超好玩、大雅二和公園適合親子同樂、外埔區六分公園乾淨整潔等，政風處表示，將持續藉由「美樂地計畫3.0」優化遊戲場，讓台中兒童快樂又幸福。

政風處表示，本次推動的「廉潔台中 幸福童年」專案，是為回應聯合國兒童權利公約「兒童有權從事與年齡相宜的遊戲和娛樂」，台中市政府除積極推動「台中美樂地計畫」，市長盧秀燕也多次於市政會議中表示，建設新公園的同時，也要整建舊公園，將台中的公園塑造為「通用、友善、安全」的共融環境。

政風處說明，該專案由政風同仁實際面訪410位使用者意見，就公園遊戲場器材設備的材料與品質滿意度95%最高，其次為公園整體滿意度達93%，遊戲場器材設備的設計與規劃滿意度為88%，遊戲設施維修效率則有85%受訪者表示滿意。

針對多數民眾均提出遊戲區應增加遮陽設施，並希望增設新遊具及加強沙坑遊戲區環境維護，政風處表示，該專案檢查結果均要求管理機關立即督請維護廠商優化，確保兒童使用遊戲設施更安全便利；對於少部分設備修繕尚未完成，亦請建設局等維護管理機關追蹤改善，共同提升兒童遊戲場舒適與安全。