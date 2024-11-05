遭公捷處長摳手心吹耳「看到妳會癢」　受害人834秒顫抖控訴

▲台中市公共運輸與捷運工程處長張應當爆出長期性騷女下屬。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市民進黨團議員黃守達等多名議員，踢爆交通局所屬公共運輸及捷運工程處處長張應當，涉嫌自110年起性騷擾5名女員工，包括強摟、摳手心、耳邊吹氣等，女員工身心受創。受害的A女及E女接受議員辦公室訪談的對話曝光，她人發聲描述當時過程，從834秒的音檔中可聽出受害女員工的惶恐、恐懼，更要求公捷處長應該離開公職或退休，不要讓他再有機會權勢性侵其他女性，更要向所有受害女性道歉。

受害E女告訴議員辦公室人員，當初公捷處換新辦公室時，自己負責搬家協調事宜，在事發日下午一點半到兩點之間進到張男辦公室拿公文及確認一些事項時，張男伸出手先後抓住她的左右手，上下撫摸手臂，甚至摳她的手心，她覺得相當不舒服想離開，卻又被張姓處長抱住，張男還在她耳邊吹氣，她明確告訴「處長不可以這樣子」後，崩潰逃離。

▲台中市長盧秀燕今天宣布，涉嫌性騷擾案的公捷處長張應當即起停職接受調查，毋枉毋縱。（圖／記者游瓊華攝）



今天一早，台中市長盧秀燕在市政會議前公開表示，張姓處長即日起停職接受調查，但對此，受害E女則希望張男可以離開公家單位或是退休，不要讓其再有機會騷擾其他女性，更希望張男公開道歉；另外A女則表示，交通局長葉昭甫不要再包庇壞人，也希望葉昭甫要公開道歉。

張應當被議員揭發，在辦公室強摟女員工、拉手、摳手心，還說「我看到你會癢」、「我真的喜歡妳」，並在耳邊呼氣，對此，盧秀燕今天（5日）一早表示，自己是六都唯一的女市長，台中市在性平會比別人更堅持，而且性騷零容忍，這位處長已經有5位女同仁投訴，非同小可，下令即日起處長必須停職。

尊重身體自主權,請撥打110、113。

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