教師工會幹部周上2-4節課　南市議員怒批薪水小偷！擬請檢調追查

▲台南市議員蔡育輝表示，工會幹部長期假借工會之名，行不上課之實，侵犯學生受教權。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

教師工會幹部可每周上2-4節課？台南市議員蔡育輝表示，工會幹部長期假借工會之名，行不上課之實，侵犯學生受教權，他特別提案「工會幹部不得減授課拿會務假」，已獲得議長邱莉莉等35位跨黨派議員的連署，並準備告發工會幹部，請檢調深入檢視他們是不是「薪水小偷。

蔡育輝說，他長期接受老師檢舉，教師工會幹部一、二十年來，一直假借工會之名，行不上課之實，老師的工作就是行政教學，可是這些工會幹部拿著2012年5月21日教育部說根據協商會務假處理原則，工會幹部僅需授課2-4節課，教育部這份函示，不只在台南，還在全國引起軒然大波，全國21縣市政府，在2013年10月14日教育部召開的會議中，一致要求停止適用該函，監察院調查後糾正教育部，這份函示引起許多困擾和爭議，洵有未當。

蔡育輝指出，監察院早已糾正教育部，台南市產業工會還能拿這份洵有未當的函示，來唬弄學校和學生，這次在總質詢再次質詢這個議題，就是希望工會幹部能適可而止，一個月拿8萬8千元的高薪，一個禮拜只要上2-4節課，有寒暑假，外出旅遊可請公假，連出國也可以請公假，是誰給這些教師工會幹部『假公濟私』的權利？看在全台灣400多萬名，薪水在3萬元以下，每天上班最少8個小時的勞工眼中，作何感想？相對剝奪感是不是很大？

蔡育輝表示，他曾任中華民國職業總工會，台灣省總工會，台南縣總工會，基層總工會當理事長，才了解這些幹部老師作為，嚴重讓老師蒙羞，老師應該利用上課之餘，才去參加工會，為遏止教師工會薪水小偷的惡風，他特別提案「工會幹部不得減授課拿會務假」，已獲得議長邱莉莉等35位跨黨派議員的連署，就算要請工會會務假，需事先提供資料給校方，事先審核事後查核，才能准假，由於教師工會幹部強勢否認一切作為，因此，他準備告發教師工會幹部等相關人員，請檢調深入檢視他們是不是「薪水小偷」。