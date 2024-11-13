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頂新案名檢性騷3女「11字成鐵證」　監察院全票通過彈劾

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

曾偵辦起訴頂新製油案的彰化地檢署前檢察官施教文，被指控任職期間性騷三名女同事，甚至還傳訊息給被害人「主子！對不起，奴才知道錯了」被認定性騷明確。監察院今（13日）發布新聞稿表示，施教文任職期間遭申訴共4件性騷擾案，被彈劾人身為司法人員，其性騷擾行為有違檢察官倫理規範第5條及公務員服務法第6條等規定，斲傷司法形象，因此監察院12位審查委員全數審查通過監委紀惠容、高涌誠提案彈劾，全案移送懲戒法院審理。

彰化地檢署前檢察官施教文於該署任職期間，遭申訴共4件性騷擾案。其中兩案先經彰化地檢署性騷擾申調小組認定性騷擾成立，復經檢評會決議，被彈劾人確有對甲女、乙女實施性騷擾之行為；另查尚有曾任職彰化地檢署A女於109年亦遭受被彈劾人性騷擾，經被彈劾人自承有就此案撰寫道歉書予A女，得認定確有該性騷擾事實。

監察院直言，被彈劾人身為司法人員，言行動見觀瞻，其性騷擾A女、甲女及乙女之行為，有違檢察官倫理規範第5條及公務員服務法第6條等規定，斲傷司法形象，核有重大違失。監察院於113年11月7日12位審查委員全數審查通過監察委員紀惠容、高涌誠提案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，施教文於111年9月30日在甲女辦公室以言語批評甲女身材，並對甲女為不當肢體碰觸；於112年7月7日在財政部中區國稅局會議場所用雙手握住乙女雙手2次，令甲女、乙女感受被冒犯，經彰化地檢署申調小組認定性騷擾成立，並經檢評會決議被彈劾人確有對甲女、乙女實施性騷擾之行為，且經監察院詢據被彈劾人，亦認被彈劾人上述行為構成對甲女、乙女性騷擾行為。

彈劾案文續指，施教文於109年4月24日於員林稽徵所碰觸A女手背及手臂、將手指放在A女腰部，及於多人面前稱「她今天是被我叫來虐待的」等言行，彰化地檢署雖稱行政調查卷宗業已遺失，然監察院詢據被彈劾人自承有就此事撰寫道歉書予A女，得認定確有性騷擾之事實存在。施教文對A女、甲女及乙女造成敵意性、脅迫性或冒犯性之工作環境，致侵犯或干擾其人格尊嚴，違反檢察官倫理規範第5條、公務員服務法第6條之規定，嚴重斲傷司法形象。

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