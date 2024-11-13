台北城博花近億卻成蚊子展、線上展32萬人只點首頁　監院糾正北市府

▲2022台北城市博覽會。（圖／記者彭懷玉攝）



記者杜冠霖／台北報導

北市府辦理「2022台北城市博覽會」共計支出9675萬3610元，實體展參訪人數僅10萬5992人次，線上展則為95萬9319人次，惟其中32萬人次僅點擊官網「首頁」，其投入之資源與產生之效益顯不相當，又北市府研考會辦理評選作業失當，及提報巨額採購使用情形及效益分析相關作業也有不當，均核有違失，監察院於昨（12日）通過由蘇麗瓊及王幼玲等2位委員提出之調查報告，糾正台北市政府，並請該府確實覈實檢討機關人員責任。

調查報告指出，台北市政府辦理「2022台北城市博覽會」共計支出9675萬3610元。惟查該府投入實體展之預算4400萬元，為線上展500萬元預算之8.8倍，而實體展參訪人數僅10萬5992人次，線上展則為95萬9319人次，參訪人次比率實體展為9.95%，線上展為90.05%，其投入之資源與產生之效益顯不相當。

線上展雖有95萬餘人次參與，但其中32萬人次是點擊官網「首頁」，並非參與線上各項展覽及活動，故市府顯有規劃不周及成效不彰之情事，核有不當。

調查報告進一步指出，台北市政府研考會辦理廠商評選過程，就評選項的子項「加值項目」，個別委員評選結果與工作小組初審意見有異，及不同委員之評選結果有明顯差異，採購評選委員會及工作小組卻未依規定製作會議紀錄，該案廠商於服務建議書是否確實提出「加值項目」，將影響評選結果，然而北市府至今無法提出相關紀錄或資料，致決標之妥適性容有疑義。

調查委員也指出，台北市政府原提報巨額採購效益分析預期參與人數150萬人次，未於招標文件規範，反要求廠商於投標服務建議書中自行提出預期參與人次及其估算方法，導致廠商投標時，提出較預期為低的100萬參與人次指標，且有實際參與人次更未達預期，及線上參與者多為瀏覽官網「首頁」等規劃不周明顯不符合預期，也未重行簽報核准，實際參與人次為106萬餘人次，卻在所提報效益分析之內容稱，實際使用情形及其效益與原規劃、設計或需求無差異，符合原預期使用效益，均核有違失。

▲前台北市長柯文哲出席「2022台北城市博覽會」開幕。（圖／記者湯興漢攝）

▲前台北市長柯文哲帶著年輕人開箱台北城市博覽會，但仍未能帶來預期人潮。（圖／記者林敬旻攝）