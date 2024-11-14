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第一魚果市場「火箭式」由中工得標　議員籲政風調查

▲▼第一魚果市場,萬大市場,萬大批發市場。（圖／記者陳家祥攝）

▲第一魚果市場。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市第一魚果批發市場改建案已獨步全國的「減項發包」方式執行，引發爭議。台北市議員許淑華今（14日）質詢時指出，前市長柯文哲對魚果市場改建「特別用心」，前後密集召開會議，4個月便拍板由中工得標、通過荒謬的工程「減項發包」，呼籲政風處調查。對此，政風處表示，會將資料主動送給檢調。

許淑華指出，第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程在柯文哲任內，彷彿「搭火箭」般快速拍板完成招標，在招標兩次流標後，2019年10月14日開會提出檢討，7天後的10月22日市長室會議就同意相關局處策進作為，包括主體工程每坪單價從12.5萬提高至14萬、契約納入後續擴充興建6到8樓經費等內容。

接著不到一個月時間，柯市府在11月18日進行魚果市場改建工程第3次招標公告，當時只有中工來投標，未滿三間廠商投標不符政府採購法第48條規定，接著2020年1月3日宣布流標。不到3天後，又在1月6日進行第4次招標。 

許淑華指出，在第3次招標流標前，2019年12月10日的市長室會議中，柯文哲就明確裁示魚果市場改建案採「維持減項發包後續追加預算」執行，用意就是要規避議會監督預算的程序。

許淑華表示，最後第一魚果改建案在2020年2月15日由中工得標，前前後後僅4個月就通關完成，如此有效率的程度讓人驚呼不可思議。且工程預算原為140億元，中工以125億多元低價得標，但後續擴充預算，讓整體工程預算高達189億9351萬元。

許淑華說，更啟人疑竇的是，2020年魚果市場改建案由中工得標後，3天後的2月18日，京華城公司就啟動拜會彭振聲副市長，柯文哲與應曉薇的便當會更在2週後的3月份進行，「如此巧合的時間，不禁讓人懷疑是否是柯文哲市府大方送？」

對此，台北市政風處副處長魯志偉表示，會把所有資料整理起來，和司法機關密切聯繫報告，也會提供適時協助。而針對議員所指的資料，也會主動提供檢調。

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