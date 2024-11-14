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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

太累！協商大法官人事權逾兩小時　韓國瑜拜託柯建銘、黃國昌閉嘴

▲韓國瑜召開朝野協商。（圖／翻攝自立法院頻道）

▲韓國瑜召開朝野協商。（圖／翻攝自立法院頻道）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜今（14日）下午召開朝野協商，針對司法院大法官人事同意權時程，會議超過兩小時才有定論。對於時程安排利用院會A方案，或是委員會B方案，朝野爭論不休，直到韓國瑜提折衷C版本的院會與委員會綜合調配，最終才達成12月10、11 、12日召開全院委員會審查，24日上午進行投票。韓國瑜從一開始笑稱協商氣氛良好，至後段時頻頻嘆氣宣布休息，盡顯疲態，甚至提醒綠白總召柯建銘、黃國昌加起來已經130歲，拜託閉嘴，讓會議繼續進行。

民進黨團總召柯建銘首先強調，主張用院會時間的A方案，因為委員會時間會佔用到總預算審查，因此在院會版本是可以接受。民眾黨團總召黃國昌則認為，司法院人事同意權不應佔用院會時間，11月仍有很多法案在協商冷凍期，所以上次才同意讓考試院人事同意權在11月審查，但12月要因應司法院人事同意權佔用掉院會時間，而壓縮到其他法案審理，因此，希望利用委員會時間召開。

柯建銘說，大家打開天窗說亮話啦！之前就同意用院會時間，相信不會影響到衝突性的法案，不外乎是選罷法、憲法訴訟法、財劃法，沒有爭議性法案念過去很快，不用擔心民進黨會設什麼局，都是大家需要面對，不會去逃避，也希望司法院一樣如此，因為各單位部門預算在委員會都要處理。

國民黨團書記長林思銘則說，當初沒有都同意用院會時間，上次既然考試院部分是同意民進黨用院會，那麼司法院人事審查就同意民眾黨建議，依照議事處提出的委員會時間，認為非常妥適，希望民進黨能尊重在野黨意見。

民進黨團幹事長吳思瑤強調，民進黨團主張用院會處理時間很簡單，因為各委員會加緊審查總預算，本會期是四大預算案審查，量非常大，人事同意權還有NCC、公平會必須回到委員會處理，委員會時間真的很緊繃。用院會處理大法官人事同意權沒有時間處理法案了嗎？錯！因還有兩個全天、三個半天的時間處理法案，因為預算會期真的沒有這麼多法案要清倉，不管是選罷法、憲法訴訟法、財劃法、揭弊者保護法都可以處理到，如果還不夠，仍然可以調整委員會加開院會。

眼看會議時間越發冗長，韓國瑜提出折衷方案C，但藍綠白三黨團幹部仍持續發言，協商只好再度進入休息。休息之後，吳思瑤表示，為了讓大法官人事同意權審查順利，民進黨團同意A＋B＋C版本綜合的時間折衷版，另外她也提及，過往召開全院委員會時間，卻有藍委擔任召委召開常設委員會破壞規矩，希望未來不會有相關情事發生。

國民黨團總召傅崐萁這時提出D版本，若安排委員會時間影響民進黨籍召委排案，藍願意讓綠擔任召委，可以來對換，到底考試院、司法院人事同意權，誰比較急？24日提早審查完畢不是更好嗎？趕快將審查、投票時間敲定，民進黨團應心胸寬大。

黃國昌又說，討論事情對事不對人，希望能夠和諧一點，大家繼續往下走，重申民眾黨團認為最好版本是B版，當然韓國瑜院長拿出C版調和，也尊重，民眾黨也是可以同意的。傅崐萁皺眉表示，大家都不堅持，照表操課都能完成啦！這一題已經搞快兩時，一直在等下一題了啦！

最終經過兩個多小時，韓國瑜做出結論，當全院委員會召開時，常設委員會應停止召開，下一次朝野協商納入延會考慮，時間多長到時決定。而大法官人事同意權時程，12月10、11 、12日召開全院委員會審查，24日上午進行投票；另，當星期常設委員會召委部分，國民黨願意禮讓與否，會後藍綠黨團自行商定。
 

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