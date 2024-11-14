朝野協商《選罷法》破局！　韓國瑜宣布散會擇期再議

▲韓國瑜召開朝野協商。（圖／翻攝自國會頻道）

記者鄭佩玟／台北報導

藍白聯手要修《選罷法》提高罷免難度，立法院長韓國瑜今（14日）召集朝野協商討論，會議一開始民進黨團總召柯建銘以身體不適為由先行離去，韓國瑜還要朝野各黨團拍手歡送，雖協商已進入四小時，但眾人精神似乎都還不錯。民進黨團幹事長吳思瑤表示，若修法過了誰最開心？當然是不適任的縣市長跟地方民代，罷免需要檢附身分證」是可怕的事，痛批國民黨立委把人民行使民權變得很困難；由於藍綠白皆無共識，韓國瑜最終宣布擇期再議。

國民黨立院黨團再次推動修《選罷法》，要求罷免連署須附身分證影本，吳思瑤對此指出，對於要求罷免連署須附身分證影本，修法誰最高興？詐騙集團最高興，不適任的縣市長跟地方民代也會很高興，因為可以藉由收受連署的身份證字號，去做犯罪的行為。

吳思瑤續指，2013年的黃國昌曾說罷免需要檢附身分證是「可怕的事」，預言將來有一群立委未來將提案讓罷免程序變複雜，讓每個連署人都交出身分證正反影本，就是這些立委要行使民權的路變更窄，「可惜黃國昌在協商選罷法前又離開協商了，他是不是也心知肚明，不想變可怕的立委？」

國民黨團副書記長王鴻薇發言則指出，過去公投法裡談到要附身分證影本時，確實國民黨有反對，但經過這次基隆市長謝國樑罷免案，大家會回頭省思，頻繁罷免對社會的意義是什麼？藍委羅智強新國會智庫的民調也顯示，六成民眾不支持現行選罷法對於罷免的設計，民進黨團這段時間是極力反對，想請問，附身分證影本就是剝奪罷免權力？罷免總統副總統也要附上身分證影本啊！也是行之多年了，民進黨難道要修正副總統選罷法呢？而詐騙確實橫行，被詐騙那麼多人跟錢，是因為連署正副總統罷免嗎？怎麼會這樣牽扯一起？

民眾黨幹事長麥玉珍說，民代要對人民有交代，之前大家對韓國瑜誤會也很深，才導致韓國瑜被罷免。

最終，韓國瑜宣布，既然沒共識就繼續溝通，下周再擇期協商，沒有意見就感謝行政首長列席，散會！

