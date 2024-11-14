賴清德擬月底訪南太過境夏威夷　國安人士：照節奏不會有意外

▲總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

外傳總統賴清德將於11月底或12月初，出訪南太平洋友邦並過境夏威夷。對此，國安人士表示，元首外交或出訪依照原有節奏進行，不會有特別的意外，時機成熟就會向大家報告。

依過去往例，總統5月上任後就會開始準備下半年的元首外交工作，不過今年正好碰到國際民主國家的選舉年，美國、英國、法國與日本等的選舉，都在年底才落幕，且相關交接工作會延續到明年中旬。因此，賴清德上任以來的出訪工作，也攸關各民主國家，特別是美國的選舉歷程。

據了解，賴清德首次出訪規劃南太平洋島國友邦，期間則規劃過境夏威夷；此一規劃主因在於，倘若出訪中南美洲，雖然可以過境美國本土東西岸重要城市，但美國正值交接期間，為避免相關會面安排上的困擾，才選擇先以南太平洋為主，並過境美國夏威夷。

事實上，在前總統蔡英文任內，也曾經過境夏威夷，當時特別前往夏威夷州急難管理署，參訪陸軍國民兵群指管災防中心，了解國土安全議題；特別的是，夏威夷州國民兵司令兼民防廳長羅根（Arthur Logan）少將陪同參訪，這也是我國元首出訪過境時，首次與美軍將領同框的歷史突破。至於賴清德倘若也過境夏威夷，不排除也可能安排關心美國國民兵群，這攸關台灣近年強化的國土防衛、全社會韌性的建構工作，他也有望在訪問期間再有新突破。

對於賴清德出訪一事，國安人士指出，美國大選前後或是一些國家的重要選舉前後，賴清德都緊密地與國安團隊隨時掌握最新訊息，像是包括歐陸國家選舉可能造成的影響為何，與台灣的關係發展趨勢，後續應如何應對。

該人士強調，政府不會去談各國的個別人事布局，而外交前線的人員都非常努力，過去幾年都有相當好的表現。元首外交或出訪則是依照原有節奏進行，雙方都有默契，不會有特別的意外。