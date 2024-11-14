喊話陳啓昱速出面　李彥秀：賴清德恐針對背後影武者

▲李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

前台鹽董事長陳啓昱因涉台鹽綠能弊案遭通緝，身兼民進黨主席的總統賴清德昨籲，陳啓昱盡速到案說明。對此，國民黨立委李彥秀說，賴清德「溫柔的呼籲」，反而讓人有「此地無銀三百兩」的聯想。且她質疑，陳啓昱已經逃亡近半個月，賴清德呼籲的對象，恐怕不僅是陳啓昱，更是背後可能的影舞者。

賴清德昨天在民進黨中常會上表示，涉及光電弊案的台鹽前董事長陳啓昱，雖已退出民進黨，但賴清德特別呼籲陳啓昱盡速到案說明，不要逃避、勇於面對司法，期盼也支持司法單位全力逮捕到案。

李彥秀指出，陳啓昱畏罪逃亡，南檢查緝專刊居然還是30年前的舊照，追緝也毫無進展，賴清德總統應該要「震怒」，應該要「下令」，卻是以「呼籲」二個字輕描淡寫的帶過，難道賴清德總統對背後盤根錯節的政治利益與糾葛，也不得不「投鼠忌器」？賴清德「溫柔的呼籲」，反而讓人有「此地無銀三百兩」的聯想。

李彥秀提到，賴清德已經就任總統將近半年，但是還沒搞清楚自己的身份與責任，以為自己是「在野黨」主席，陳啓昱退出民進黨，民進黨就天下太平，賴清德提出「呼籲」，賴清德就切割乾淨，遇到事情就切割，遇到責任就閃躲，遇到好處就邀功。

李彥秀質疑，賴清德真的是對陳啓昱「呼籲」，勇於面對司法嗎？恐怕事情沒有這麼簡單，陳啓昱掏空台鹽綠能11億，逃亡至今已經將近半個月，面對檢警調動員數百人的追緝，卻宛如「人間蒸發」，顯然，如果沒有發生意外，背後肯定是有系統性的協助逃亡，賴清德呼籲的對象，恐怕不僅是陳啓昱，更是背後可能的影舞者。

李彥秀說，陳啓昱逃亡第二天，檢調信誓旦旦的指出「陳啓昱」仍在國內，但是半個月來追緝毫無進展，猶如人間蒸發，相關的事證與串證恐怕早已處理好，陳啓昱究竟是否還藏匿在國內？還是早已潛逃出境？干擾檢調偵辦方向，恐怕都需要慎重思考。

