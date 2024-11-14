賴清德授勳劉任遠、鄭榮豐　黃志偉督導F-16V接裝今晉任上將

▲賴清德授勳劉任遠、鄭榮豐，黃志偉今晉任上將。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德14日主持「中華民國113年11月份國軍重要高階幹部授勳授階典禮」，頒授勳章表彰劉任遠上將、鄭榮豐上將，感謝他們任內對於保衛國家的付出與功績，並授階黃志偉上將。賴清德期許持續為空軍帶來現代化、智慧化革新，並強化整體防空作戰能力，為國軍帶來更堅實戰力。

賴清德表示，今天是見證國軍實力堅強且不斷提升的重要時刻。除了授勳給劉任遠上將、鄭榮豐上將，黃志偉將軍也在今天晉任上將。上將的肩章有三顆星星，代表的是至高無上的榮耀，也代表肩負了更重大的責任。

賴清德說，感謝劉任遠在擔任空軍司令期間，勇於任事，克盡職責。因此，今天特別頒授「二等雲麾勳章」，肯定劉上將的卓越貢獻。未來也請劉上將持續提供國防事務的建言，持續為國效勞，精進國防戰力。

另外，賴清德也感謝鄭榮豐擔任副總長執行官時，以自身的豐富經驗，督導各項戰備演訓任務，讓我們的國防安全更加堅實。今天特頒授「三等寶鼎勳章」，表彰鄭上將的付出與功勳。

至於今天晉任上將的黃志偉將軍，賴清德表示，他是台灣第一批赴美受訓的F-16種子教官之一，更擔任駐美F-16飛行及學科教官長達三年之久。在擔任空軍司令部參謀長任內，督導空軍，完成F-16V戰鬥機接裝作業，提升了空軍的戰鬥機性能。

賴清德說，感謝三位將軍一路以來的努力和付出，接下來也要借重各位將軍的專業和經驗，持續為空軍帶來現代化、智慧化的革新，並強化整體防空作戰能力，為國軍帶來更堅實的戰力。

▼賴清德授勳劉任遠、鄭榮豐，黃志偉今晉任上將。（圖／總統府提供）

