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台南做工行善團喜迎修繕第272戶　志工獻大愛助弱勢居住更溫馨

▲台南市勞工局做工行善團志工，喜迎修繕第272戶，志工利用工作之餘的時間及假日不辭辛勞協助房屋修繕，讓弱勢家庭深刻感受台南滿滿的人情味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局做工行善團志工，喜迎修繕第272戶，志工利用工作之餘的時間及假日不辭辛勞協助房屋修繕，讓弱勢家庭深刻感受台南滿滿的人情味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局做工行善團志工，喜迎修繕第272戶，志工利用工作之餘的時間及假日不辭辛勞協助房屋修繕，康芮颱風登陸前後趕工，讓弱勢家庭深刻感受台南滿滿的人情味。

▲台南市勞工局做工行善團志工，喜迎修繕第272戶，志工利用工作之餘的時間及假日不辭辛勞協助房屋修繕，讓弱勢家庭深刻感受台南滿滿的人情味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長夫人劉育菁2日代表黃偉哲市長至柳營修繕案場帶來椪柑及平安糕慰勞志工，沈家鳳議員也到場並捐助修繕材料，柳營區長顏文穗亦至現場關懷。

▲台南市勞工局做工行善團志工，喜迎修繕第272戶，志工利用工作之餘的時間及假日不辭辛勞協助房屋修繕，讓弱勢家庭深刻感受台南滿滿的人情味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另大台南總工會副理事長陳美靜、監召沈坤海、監事沈西國、監事王孟彥、理事郭國仁及秘書長沈暄晨等人，本周都有到案場關懷，並提供午餐慰勞辛苦志工，共同打造溫暖城市。其中監事王孟彥也是國際獅子會300E–1區第十分區主席，其募集獅子會獅友等人善款捐助3日完成第272戶的六甲修繕案材料費，共同響應黃偉哲市長大水庫理論。

▲台南市勞工局做工行善團志工，喜迎修繕第272戶，志工利用工作之餘的時間及假日不辭辛勞協助房屋修繕，讓弱勢家庭深刻感受台南滿滿的人情味。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團志工，喜迎修繕第272戶，志工利用工作之餘的時間及假日不辭辛勞協助房屋修繕，讓弱勢家庭深刻感受台南滿滿的人情味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日完工戶是居住於六甲區陳姓兩兄弟，案弟領有身心障礙手冊與兄長同住，兩位皆因身體狀況因素無法工作，僅靠身心障礙補助金生活。居住的屋齡約80年老舊房子，屋頂漏水、地基不穩，恐影響居住安全，但因家境困苦導致無力修護房子。勞工局做工行善團於10/5起由泥水工會開始進行整地，電氣工會配置臨時用電，勞工志願服務協會出動志工人力，協助將鐵皮建材由廟口搬到案家門前，電子機械加工工會完成兩房一廳的鐵厝搭建。

▲台南市勞工局做工行善團志工，喜迎修繕第272戶，志工利用工作之餘的時間及假日不辭辛勞協助房屋修繕，讓弱勢家庭深刻感受台南滿滿的人情味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

電氣工會也完成配置水電管路、電線施工，泥水工會進行地坪混凝土及黏貼磁磚施工，鋁製工會也趕10/30康芮強颱來襲前完成大門及鋁窗安裝，3日由木工工會進行客廳與房間隔間及天花板輕鋼架施工，並自二手倉庫搬運床組、衣櫥、桌椅等家具，電氣工會安裝電源端改裝、電燈及插座開關等工程。

▲台南市勞工局做工行善團志工，喜迎修繕第272戶，志工利用工作之餘的時間及假日不辭辛勞協助房屋修繕，讓弱勢家庭深刻感受台南滿滿的人情味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

由於六甲區案家地處偏遠，當天中餐由台南市餐飲業產業工會為志工們提供可口佳餚補足修繕志工的體力。另台南直轄市總工會黃江福理事長捐贈案家兩台冷氣機、大台南總工會陳美靜副理事長贈送床包、台南市餐飲業職業工會劉檄穆理事長贈送涼被作為入厝禮。現場圓滿掛上「做工行善團有情有疼心ㄟ厝」木牌，案主非常開心滿意，頻頻向志工們道謝。

▲台南市勞工局做工行善團志工，喜迎修繕第272戶，志工利用工作之餘的時間及假日不辭辛勞協助房屋修繕，讓弱勢家庭深刻感受台南滿滿的人情味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

居住於柳營區，高齡71歲的劉姓獨居老人，具有中低收入戶的身分，每月僅靠約8千多元的老人生活津貼渡日，因房屋年久失修，隨時有倒塌的風險，修繕志工們接獲通報後，持續接力進行修繕，10/30由電氣業職業工會進行電線管路及給水管路配置，11/2由泥水業職業工會進行地坪混凝土施工作業，後續將由木工工會和油漆工會一起合作為案主打造舒適的家。

▲台南市勞工局做工行善團志工，喜迎修繕第272戶，志工利用工作之餘的時間及假日不辭辛勞協助房屋修繕，讓弱勢家庭深刻感受台南滿滿的人情味。（圖／記者林東良翻攝，下同）
此外，同期間進行修繕的還有安南區的吳女士家，因房屋管線老舊，屋頂漏水，為改善他們一家人的居住安全，做工行善團接獲通報後立即進行會勘與安排修繕期程，並由油漆工會志工打頭陣，率先就石棉瓦的支架施工固定，10/30泥水工會分別接力進行屋頂天花板、石棉瓦之拆除並由環保局安南區清潔隊協助載運廢棄物，電氣工會斷電及配置外線的施工，下週將再由電子機械加工工會志工接續搭建鐵厝，期盼吳女士不用再擔心住屋的危險，一家人才能安心生活。

▲台南市勞工局做工行善團志工，喜迎修繕第272戶，志工利用工作之餘的時間及假日不辭辛勞協助房屋修繕，讓弱勢家庭深刻感受台南滿滿的人情味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

做工行善團喜迎修繕第272戶，市府勞工局王鑫基局長表示，感恩志工夥伴一起相揪在工作之於一起做公益，用在地熱情幫弱勢勞工圓夢，也非常感謝本周到修繕現場協助的電氣工會夫妻檔劉忠義及黃麗卿、吳福川及林錦雀；泥水工會夫妻檔李三連及李陳五妹；木工工會夫妻檔田政仕及黃麗娜；鋁製品工會夫妻檔張世明及黃金玟；台南市餐飲業產業工會夫妻檔郭國仁及錢畇方、林佑厚及劉雅惠；勞工志願服務協會夫妻檔曹至清、陳雪惠出勤奉獻愛心，期盼透過民間與政府共同合作的力量下，能打造一個更加溫馨與關愛的台南社會，也期盼讓更多有需要的人可以獲得幫助。

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