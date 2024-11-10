台南做工行善　逗陣來為弱勢修築希望家園

▲台南市勞工局結合台南市工會成立做工行善團隊，協助弱勢家庭進行房屋翻修改造，此服務更榮獲第七屆「政府服務獎」肯定，10日志工團隊前往柳營區及安南區進行房屋修繕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為了實現台南市長黃偉哲打造「希望家園」的願景，讓台南成為一個更適合宜居的城市，勞工局結合台南市工會成立做工行善團隊，協助弱勢家庭進行房屋翻修改造，此服務更榮獲第七屆「政府服務獎」肯定，10日志工團隊前往柳營區及安南區進行房屋修繕，持續用實際行動提供弱勢社群支持與幫助。

台南柳營區的劉姓屋主具有中低收入戶的身分，已經高齡71歲，目前每月僅靠約8千多元的老人生活津貼渡日，所居住的房屋因屋頂及牆壁歪斜，隨時會有坍塌的可能，經由勞工局集結泥水志工進行屋頂、天花板拆除清運；電子加工志工進行鐵皮屋頂、牆壁搭建作業；電氣志工進行電線管路、給水管路配置，後由泥水志工進行地坪混凝土施工作業，10日泥水志工再度進場進行地板磁磚黏貼，後續會有木工工會接力進行室內裝潢，電氣工會進行電燈及衞浴、廚具安裝，油漆工會進行防水及牆壁粉刷美化，並請鋁製品工會前來安裝鋁門窗，期待讓劉姓屋主能夠有個煥然一新的居住環境。勞工志願服務協會田崑遲常務理事也帶點心飲品慰勞志工。

安南區吳姓屋主修繕案，其房屋屋頂損壞年久失修，在10/30泥水工會進行拆除後，電子機械加工工會於11/4開啟連續3日搭建鐵厝屋頂與強化房屋結構，馬不停蹄的加緊施工就是希望讓案主一家可以有個安心的居住環境。今日電氣工會二度進場針對房屋的老舊的電線與管路進行線路配置，並安裝新的燈具及廚具。志工們每週不停歇的接力上陣，只為了帶給案家能有一個安心舒適的住所。

勞工局王鑫基局長表示，弱勢房屋修繕目前已經遍及台南市各區，深獲各界肯定，感謝志工伙伴們的情義相挺及10日前來修繕的泥水工會父子檔陳克銘、陳柏融、大台南總工會林文一陳家蓁與勞工志願服務協會夫妻檔黃吉利、吳秋美，一同行善傳愛。修繕志工秉持人溺己溺的精神，犧牲假日為弱勢修屋，為弱勢居所付出心力，精神令人感佩，期許在我們的共同努力下，能讓更多弱勢獲得安心的居所。