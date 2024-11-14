善良獨子為了閃貓摔車亡　母悲痛：今年才轉學考上勤益科大

▲就讀台中勤益科大的林姓男大生，昨晚疑似因為閃貓摔車死亡，檢警今日在803國軍醫院殯儀館柏祥廳相驗。（圖／記者鄧木卿攝）



記者鄧木卿、許權毅／台中報導

台中市太平區太堤東路昨晚發生一起離奇死亡車禍，一名20歲勤益科大林姓男大生為了閃貓摔車，送醫不治死亡。據了解，老家在宜蘭的林生，因為喜歡資訊科系，特別到台中就學，原先在朝陽科大讀書，又認真地轉學考上國立的勤益科大。林母難過地說，她只有這個孩子，兒子相當善良。

林母與家屬昨晚接獲消息後，悲痛從宜蘭趕來台中，今日中午由檢警會同法醫，在803國軍醫院內的殯儀館柏祥廳進行相驗，要釐清確切死因。林母透露，自己只有這個兒子，孩子很善良，像是在市場遇到老人家賣菜，都會特別幫忙購買，對於昨天兒子為了閃貓而車禍，認為一般遇上都會有閃避反應，無奈發生嚴重摔車。

▲▼勤益校方、林生導師今日前往陪同家屬相驗。（圖／記者鄧木卿攝）



據了解，林生因為宜蘭的大學沒有適合的科系，才決定到台中念書，原先是在朝陽科大就讀，今年有轉學考機會，才又認真讀書，考上國立勤益科大，也因為喜歡資訊科系，原本已經大三的林生，寧願「降轉」念二年級。

勤益科大校方、林生導師今日下午也現身陪同家屬，但低調不願受訪。校方稍早發生聲明指出，「林同學13日因閃避動物造成傷亡的交通事件，學校深感悲痛與震驚，林同學的離去，讓我們失去了一位優秀的學生，將全力協助家屬進行保險理賠，並主動提供『修業證明書』讓學生圓夢。」

▲太平防汛道路突竄出貓咪，害2名騎士為閃避自摔，釀成1死1傷。（圖／民眾提供）



回顧本案，台中警方昨晚8點38分獲報，太平區太堤東路段（防汛道路）燈桿編號26390號前發生一起交通事故，林男躺在路中央，機車倒在前方數公尺的貨櫃屋，路面有隻死貓，貓旁有血，據後方同向的李姓女騎士供稱，她看到林男車頭左偏摔倒，她煞車不及，跟著自摔。至於林男是先撞死貓再自摔，或是為閃避貓而自摔，有待警方釐清。該案釀林男死亡、李女受傷。