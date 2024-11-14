向每年近3千交通死者哀悼　行人團體11／17辦守夜活動

▲行人零死亡推動聯盟11月17日舉辦「零死亡紀念日：守望微光」守夜活動。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

為悼念因交通而傷亡者，聯合國制定「世界交通事故受害者紀念日」，提醒防止悲劇重演。行人零死亡推動聯盟今日宣布，將於11月17日紀念日當晚7點在台北市濟南路舉行「零死亡紀念日：守望微光」守夜活動，向每年台灣近3千交通死者獻上哀悼，推進零死亡願景，要求主管機關具體改⾰。

根據統計，台灣平均每天有8⼈死於交通事故，行人零死亡推動聯盟選在11月17日世界紀念⽇，舉辦「零死亡紀念⽇：守望微光」守夜活動。行⼈零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，台灣平均交通死亡人數遠高於鄰國，其肇因於錯誤的交通政策，⽽其中⼜以缺乏安全完善的交通⼯程設計為最⼤禍因。

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陳愷寧指出，行政院去年提出行人安全計畫綱領，台南市開始改善圓環設計，台北市也有做出標線改造，雖開始與國際接軌，但仍十分緩慢，甚⾄還會出現比原先更危險的錯誤設計；賴政府宣⽰2030年行人死亡⼈數能夠減少50%，新任交通部長陳世凱則說「希望今年⾏⼈意外死亡⼈數能減少7%」，然⽽回望今年⾏⼈死傷1月到8⽉共228⼈，不僅並未減少，甚⾄比去年多了2.7%，顯⾒賴總統與陳部長未達成其政治承諾。

陳愷寧強調，希望中央能夠訂出完整的規範，而且要有強而有力的政策⼯具督促地⽅落實，才不會造成⽬前「因地制宜」的各種亂象，避免讓⺠眾覺得交通部怠惰施政，故步自封，勿再忽視⾺路上無辜性命的死去。透過11月17日舉⾏燭光守夜，希望各界重視台灣的交通問題，讓政府正視這些無辜的性命，傾聽民間交通宣⾔及改善訴求，讓台灣終將走向零死亡的願景。

▲行人零死亡推動聯盟11月17日舉辦守夜活動。（圖／記者屠惠剛攝）

台灣機車路權促進會理事羅宜則表⽰，台灣⼀年交通死傷⼈數近3000⼈，其中機⾞就佔了快2000人，或許有許多⼈認為，機⾞死亡率⾼是因為機⾞的行駛習慣不好，但沒有正確的道路規劃與交通教育，機⾞⽤路人永遠不會有一條安全回家的路。「勿再將交通事故的成因，歸咎到特定車種的⽤路人。」

羅宜指出，台灣機車路權促進會長期以來向中央與地⽅政府遊說、抗議，要求儘快取消內側車道禁行機⾞，不要讓機車只能走充滿違規停車且車流交織混亂的外側車道，雖近年來略有改善，但仍不夠全面。而強制兩段式左轉更是長期讓眾多機車⽤路⼈詬病，待轉區變「待撞區」，直行車、轉彎車與要待轉的機車車流嚴重交織混雜，讓機車⽤路人處在極端的危險之中，呼籲社會各界、公私部⾨，給機車⼀條安全回家的路。