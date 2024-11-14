涉活活打死女信徒…台中6邪教幹部無罪！心碎父母索賠也失敗

▲台中女信徒被活活打死，涉案的6名女幹部全都無罪。（圖／資料照，下同）



記者黃資真／台中報導

台中市大里區一名35歲游姓女信徒，2023年6月全身瘀青倒在住處身亡，台中檢方認為「中華白陽四貴靈寶聖道會」6名女幹部拿持刮痧板將游女活活打死，事後還企圖滅證、逃亡，依法起訴。惟法院認為證據不足，判處6人無罪，另游女雙親提出刑事附民訴訟求償部分，因法院諭知無罪，駁回其訴。

「中華白陽四貴靈寶聖道會」由台中女子林欣月成立，其中58歲余女、23歲詹女、28歲的林姓雙胞胎姐妹花分別擔任會內總道長、隊長以及可以讓仙佛借竅附身的「三才」，但早在5年前曾發生以借竅驅魔為由打死信徒，林與幹部等10人皆遭到起訴，該案迄今仍在審理中。

檢方調查，「中華白陽四貴靈寶聖道會」改名為「中華日行一善學會」後，2023年6月余女等人因不滿游女規劃宗教活動不力，導致進度落後，持刮痧板瘋狂拍打游女臉部、四肢、臀部等，打到昏迷，事後還換掉游女身上血衣滅證，試圖營造成游女自己昏迷的意外才報案，最終游女送醫搶救後仍傷重不治，因此將涉案6人全部依傷害致死、遺棄屍體等罪嫌起訴。

但法官認為，游女平時就會使用俗稱「健康神掌」的綠色拍痧板，對自己身體進行理療、拍打，也會請他人協助；無法排除是死者主動要求協助理療、拍打，且被告6人與被害人相識多年，大多年紀相仿，平常互動並無嫌隙、不合，並無充足證據顯示被告6人有對死者心生不滿，而想出手教訓，依刑事訴訟法無罪推定、嚴格證明之證據法則，不能以臆測方式認定被告等人構成犯罪，因此將6人全部判決無罪。

此外，游女父母在刑事訴訟程序附帶提起民事訴訟，惟因刑事判決諭知無罪，應判決駁回其訴。可上訴。