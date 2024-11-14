超詭異！找朋友前妻上摩鐵QK　半夜3點買早餐...回來發現她死了

▲台中市北屯區一間摩鐵今日驚傳命案。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市北屯區知名摩鐵傳出死亡案件，31歲歐姓女子被發現猝死在房內，同住的33歲張男發現後立即報警。據了解，張男表示歐女是朋友的前妻，對方要求幫忙商討80萬債務，兩人昨日（13日）下午14時許一同入住休息，臨時又改成住宿，他今天凌晨3點外出買早餐，5點多回來發現歐女已經死亡。

警方追查，今日6時許接到張男報案，稱在北屯區松竹南街某摩鐵內，有一名歐女無生命跡象、手腳冰冷，由消防局救護人員到場，確認該名歐女已經明顯死亡，立即交由警方處理，封鎖現場。

▲警方在屋內並未找到違禁品。（圖／記者許權毅攝）



警方說，在現場並無打鬥痕跡，初判無外力介入痕跡，歐女身上並無明顯外傷，另外，現場並沒有找到任何毒品、違禁品，歐女死亡原因仍待檢警相驗釐清。

▲一身黑豹裝的張男今日被警方帶回，目前僅列為關係人。（圖／記者許權毅攝）



警方調查，2人在昨日14時許一同開車進入摩鐵，雙方僅是友人關係，張男自稱歐女是朋友的前妻，2人原先只選擇「休息」，後來又改成入住一日，預計今日上午退房。但張男今日3點多曾外出，自稱是返回不遠的住處並買早餐，5點才又回來，就發現歐女已經身體冰冷，陳屍房內。

張男一身「黑豹裝」配上金項鍊，造型吸睛，今日早上以關係人身分被警方帶回製作筆錄時，還抽菸冷靜。今日11時許，張男蹲在分局外頭，媒體想上前詢問狀況，張男馬上拒絕，態度相當激動。

至於外傳2人有可能在房內吸食毒品一事，警方說仍要調查釐清，未排除可能性，但在現場並無找到毒品或是相關違禁品，無相關事證可證明，也沒有強制力對張男驗尿，歐女死亡原因、體內有無毒品，仍要待檢警相驗釐清。