日本政府強硬回絕「廢死」！　林芳正：一定要嚴懲惡行犯

▲日本官房長官林芳正。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本死刑制度探討懇談會13日發表報告指出，現行日本死刑制度存在諸多問題，並建議國會和內閣設立公開討論平台，深入檢討死刑存廢等議題。報告中強調，目前應暫緩執行死刑，直至有具體結論為止。對此，官房長官林芳正14日在記者會指出，政府認為「目前廢除死刑並不合適」，展示日本當局在死刑議題上的堅決態度。

根據《時事通信社》報導，日本死刑制度探討懇談會是由中央大學研究院教授井田良擔任主席，與會人士包含前檢察總長、前警察廳長官等多名業界人士。

報告書中對日本現行的死刑制度提出質疑，認為如果因誤判而執行死刑，將會造成無法挽回的後果，並侵害人權。報告提到，廢除死刑已成為國際趨勢，繼續執行死刑將損害日本作為人權尊重國家的形象。此外，報告指稱，死刑在防止犯罪方面的效果尚未得到科學驗證，且部分死刑判決長期未執行，其原因也不明，顯示制度缺乏透明度，無法讓公眾建立正確的觀點。

懇談會還批評日本在死刑相關資訊公開不足，阻礙國民對死刑制度的深入了解和客觀判斷。參與懇談會的成員包括前警察廳長官金高雅仁、前檢察總長林真琴以及曾任職於警察廳的眾議院議員平澤勝榮。

針對此份報告提出的建議，日本內閣官房長官林芳正14日在記者會上表示，政府認為「目前不適合廢除死刑」。他強調，考量到國內的民意趨勢以及惡性暴力犯罪頻發，對於犯下極端惡行者施以死刑懲處是「無可避免的」，顯示政府在死刑議題上的堅定立場。

林芳正同時也回應懇談會建議設立公眾討論平台一事。他表示，政府目前並無計劃進一步設置此類會議體系。