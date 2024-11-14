誰會特地去101「看一顆大谷50轟球？」　近萬人吵翻：一定排爆

▲大谷翔平50轟全壘打球在101展覽。（圖／黃國霖攝）



網搜小組／劉維榛報導

大谷翔平50轟紀念球，由台灣優式資本以439.3萬美元（約新台幣1.4億元）標得史上最貴紀念棒球，這顆球本尊已在101正式亮相，展覽至明年3月。對此，有網友拋問「誰會特地去101，只為了看一顆沒有意義的球？」引發近萬人吵翻，「我真的不會去」、「球本身沒有意義，但是球背後代表的有很大的意義！」

一名網友在臉書社團《大谷翔平 shohei ohtani(Decoy社)》納悶表示，「誰會特地去101，只為了看一顆沒有意義的球？」

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文章引發近萬人吵翻，「看顆球？浪費時間和錢」、「明年大谷再轟60支！這顆50轟就不值錢了」、「真的很意外台灣人買下」、「原來400萬美金長這個樣子」、「不懂！這顆沒大谷親簽，也看不出來是當時那顆50轟」、「我真的不會去」、「會說沒意義是因為大谷跟台灣沒關係，這顆放日本或美國都名正言順」。

多數人紛紛認為意義重大，「身為台北人，這輩子只上去過一次101，但你問我會不會再去第二次，為了這顆球...我會」、「不是應該先讓中華隊膜拜一下，鑽轎底」、「球本身沒有意義，但是球背後代表的有很大的意義」、「我很想去！且想帶著孩子一起朝聖，大谷是非常棒的正面教材」、「對酸民來說只有錢有意義，大谷帶動很多日本人打棒球，送手套讓小學生開始接觸棒球，增加日本的曝光率，這些都是超越金錢的存在。台灣人覺得這個沒意義的話...那也不要指望台灣棒球會發展成什麼樣子了」、「一定要去啊，日本可沒這顆球」、「我相信台灣人愛跟風拍照打卡的個性，一定大排長龍的」。

甚至外縣市網友願意為了看50轟紀念球來趟台北101，而且也有望帶動棒球觀光，「高雄人5年沒去過台北了，為了這顆球，我會專程去看！竟然是台灣人把它買來了」、「會增加國際觀光客上101的意願，尤其是日本人」、「身為澎湖人的我已經在規劃行程了，不懂的人不用刻意要同理別人感受，但認為是浪費錢的，那叫做『不尊重』」、「促進日本人來台灣觀光不好嗎？反正現在大家嫌國旅貴，現在台北有這個亮點很不錯」。

留言串中，還釣出台北101董事長賈永婕回應，「謝謝支持」。

▲賈永婕表示，50/50紀念球象徵突破極限的精神。（圖／記者黃國霖攝）



對此，原PO也再次解釋，他並不覺得這個球沒有意義，它是棒球歷史的一部分，對於熱愛棒球的人來說，這是他人生的一部分。至於有網友認為這顆球很簡陋，原PO直呼，「這個球並不是一個商業的、精緻的官方商品，可以把它當成是被球迷撿到的歷史文物，就像兵馬俑剛出土的時候不也就是個骯髒的大型黏土人偶嗎？」並強調，每個人的喜好都不同，決定當然也不同，既然理念不同那就選擇尊重。

事實上，大谷翔平締造「50轟50盜」傳奇紀錄的第50號全壘打紀念球，即起至2025年3月2日會台北101觀景台亮相，特展命名為「夢想高飛」，這顆以1.4億元售出的珍貴球具由優式資本無償借展，也特別邀請前旅美球星陳金鋒與張育成出席。