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南韓電動車今晨連續「起火自燃」　皆使用韓國製電池

▲▼南韓京畿道龍仁市器興區14日上午，現代電動車起火燃燒。（圖／京畿道消防災難本部）

▲南韓京畿道龍仁市器興區14日上午，現代電動車起火燃燒。（圖／京畿道消防災難本部）

記者羅翊宬／編譯

南韓從今（14）日凌晨起接連發生2起電動車充電起火的案件，分別是梅賽德斯－賓士與現代汽車所生產的電動車，而其使用的電池產地則為南韓，消防當局經過2個多小時後，才終於撲滅火勢，未傳出有人員因此傷亡。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓忠清南道牙山市毛宗洞、京畿道龍仁市器興區貢稅洞從14日凌晨起陸續發生電動車充電自燃的案件。首先是忠清南道牙山市毛宗洞，14日凌晨2時14分，一輛停在公寓大樓地下停車場的賓士電動車Benz EQC 400 4MATIC突然起火燃燒，車輛下方冒出火花、燃起濃煙。

火災自動偵測警報系統響起後，消防當局派出的85名人員、包括消防車在內等27台裝備在5分鐘內抵達火災現場後，先是持續向起火點灑水，試圖降低電池的溫度，並使用公寓內提供的電動車滅火毯，緊急疏散數十名居民，經過2個多小時後，終於在清晨4時12分撲滅火勢，至於該輛車的引擎則是嚴重燒毀。

該輛賓士電動車使用的是南韓生產的電池。車主向警方與消防當局表示，「我昨天晚上在電動車充電的狀態下，早先回家了。」

▲▼南韓忠清南道牙山市14日凌晨，有電動車起火燃燒。（圖／牙山消防署）

▲南韓忠清南道牙山市14日凌晨，有電動車起火燃燒。（圖／牙山消防署）

而在京畿道龍仁市器興區貢稅洞，則是同樣於14日上午7時40分發生電動車自燃的案件，一輛停靠在田園住宅地上停車場的現代電動車Hyundai Ioniq Electric，同樣也在充電的狀態下起火燃燒，導致另一輛多功能休旅車KIA Carnival跟著燒毀，消防當局抵達現場後，經過30分鐘後終於在上午8時10分撲滅火勢。

警方與消防當局指出，該輛燃燒電動車的型號目前已經停產，其使用的同樣是由南韓生產的電池。

據悉，最近南韓頻頻發生電動車起火燃燒的事故，今年8月初仁川市西區某大型社區公寓，才傳出一輛白色賓士電動車冒出白煙後自焚爆炸，火勢向四方蔓延，波及140多輛車，起火點是車上使用的鋰電池。

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