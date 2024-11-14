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台擊敗韓國「爽到以為拿冠軍」　PTT炸裂再贏1國：歷史留名

▲世界12強賽中華隊6：3擊敗韓國，在B組預賽開幕戰旗開得勝 。（圖／中華棒協提供）

▲中華隊首戰6：3擊敗韓國。（圖／中華棒協提供）

網搜小組／劉維榛報導

世界12強棒球賽，中華隊以6：3擊敗南韓隊，首戰率先開紅盤，讓全台人熱血沸騰！對此，一位網友狂呼，昨日打贏韓國，讓他爽到以為拿冠軍了，「是說今天贏韓國，這屆12強是不是80分起跳阿？」文章曝光後，底下網友讚爆，「精神上已經是冠軍了」、「贏韓國就是爽」；還稱「贏日本就歷史留名！」

一名網友在PTT表示，「昨天贏韓國真的超爽的阿，爽到以為拿冠軍了」，但接下來勁敵也實力堅強，「還有多明尼加、古巴、日本、澳洲耶，至少還要贏3場，比較有把握晉級吧？」

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但無論如何，中華隊能擊敗韓國，讓原PO拍手叫好直呼，「是說今天贏韓國，這屆12強是不是80分起跳阿？」

底下網友紛紛嘶吼讚爆，「希望能三勝二敗」、「基本上贏韓國，這次12強就及格了」、「可以交差了」、「有一勝至少70分了，2勝90分」、「精神上已經是冠軍了」、「直接滿分了，就算1-4我也認了，贏韓國就是爽」、「90分！就算日韓晉級，贏韓國一場讓他們不舒服也是很爽」、「贏韓國100分 後面都加分題」。

不少網友也喊話，如果能贏日本就能寫下史上稱霸紀錄，「贏日本的話龍貓直接被拱進台灣棒球神壇」、「贏日本的話，我看大家會開始說棒球元年」、「贏日本就歷史留名」、「贏日本該有多好，還沒在世界比賽贏過日本一軍」、「基本上及格了啦！古巴+日本...怕」。

中華隊開幕戰與韓國隊交手，台北大巨蛋湧進3萬4528位球迷，可說是國際賽史上最多，中華隊在2局下陳晨威滿貫砲、陳傑憲兩分彈取得6分大局，先發左投林昱珉主投4.2局失2分退場，張奕投0.2局退場，再換莊昕諺接替，關鍵三振解危，陳冠偉7局上接替挨轟，中華隊7局6比3韓國隊。

而今晚中華隊迎戰多明尼加力拚2連勝，中華隊派出低肩側投手黃子鵬先發，將對上樂天桃猿的隊友、洋投威能帝。

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