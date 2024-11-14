天兔颱風路徑西修「更靠近台灣」！　日氣象廳曝襲台時間點

▲日本氣象廳再修正天兔路徑，預估更靠近台灣。（圖／日本氣象廳）

記者王佩翊／編譯

玉兔颱風14日凌晨發布海上颱風警報，中央氣象署預計下午發布陸上警報。根據日本氣象廳觀測，天兔已經增強至日本定義的「非常強烈」颱風，並持續向北推進，預計一路從菲律賓往北，不過預測路徑再西修，會先從台灣南部掃過後再大轉彎朝東，並在16日至19日期間逐漸靠近日本沖繩縣。由於移動速度逐步放慢，預估沖繩將長時間受到風雨影響。

日本氣象廳數據顯示，天兔14日上午12時位於菲律賓東邊海域（北緯17.5度，東經122.7度），以每小時20公里的速度往西北方移動，中心氣壓為940百帕，近中心最大風速每秒50公尺，瞬間最大陣風每秒70公尺。

氣象廳預測，天兔颱風正從菲律賓以東海域北上，並為呂宋島帶來強風暴雨，隨後將逐步遠離菲律賓往台灣靠近。天兔預估16日會最靠近台灣，並從台灣南端登陸或掃過，隨後轉向往東，並可能直撲沖繩，預計18日後逐漸逼近沖繩本島，並可能在19日轉為熱帶低氣壓。

▲日本氣象廳13日對玉兔的預測路徑較偏東。（圖／日本氣象廳）



根據預估，天兔颱風對沖繩地區的風雨影響在靠近前就會逐步增強。從15日起，暖濕氣流將使沖繩各地出現降雨，並可能伴隨打雷和局部強降雨。而在16日至18日間，先島群島的降雨和強風會更加明顯，本島地區也可能因颱風路徑變化而在18日至19日出現增強的風雨。

氣象署簡任技正伍婉華表示，天兔先到達巴士海峽後，15日起漸漸往北，深夜不排除中心很接近台灣南端陸地，再往東北方向移動的機率最高，但颱風本身結構強度與太平洋高壓勢力都會影響路徑，明天下半天往西南或轉東北方向，將是關鍵時期。