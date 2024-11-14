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輕忽台灣的下場？喚起韓國「首賽惡夢」重挫士氣　韓網：回家洗洗睡

▲▼12強韓國隊先發投手高永表 。（圖／中華棒協提供）

▲12強韓國隊先發投手高永表 。（圖／中華棒協提供）

記者羅翊宬／編譯

2024年世界棒球12強賽的開幕戰中，昨（13）日晚間由我中華隊交手南韓隊，第2局下半以陳晨威滿貫砲、陳傑憲兩分彈取得6分，最後以6比3擊敗南韓隊。此一結果令「輕忽台灣」的南韓對大失所望，首戰即出師不利，恐將重創士氣，使南韓欲重拾棒球強國威名的夢想破滅。

對此，南韓網友失望留言，認為南韓棒球隊已淪為「井底之蛙」。

根據韓媒《朝鮮日報》，該則報導標題便提及，南韓棒球對長期以來「輕視台灣」，然而輕敵的結果，便是在12強賽首戰中再度慘遭滑鐵盧，在台北大巨蛋以3比6敗給台灣，報導先是提到被南韓隊視為勁敵的其他國家，包括同樣是B組的日本便在首戰中以9比3擊退澳洲，而多明尼加隊則是在天母棒球場以6比1逆轉古巴。

報導分析，南韓隊若想要搶下進入決賽的門票，在未來4場比賽中，至少需要奪下3場勝利，然而在此次首場賽事中便輸給台灣，無法延續去年杭州亞運時擊敗台灣、奪下金牌的士氣，一旦士氣受到影響，在對上古巴、日本、多明尼加的賽事中繼續慘敗，恐將無法順利進入決賽，「台北慘案」敲響了南韓隊的警鐘。

▲世界12強賽林昱珉與林家正的「響尾蛇搭檔」，合力完成4.2局3K的投球內容，有效壓制韓國隊打線 。（圖／中華棒協提供）

▲林昱珉與林家正的「響尾蛇搭檔」，合力完成4.2局3K的投球內容，有效壓制韓國隊打線 。（圖／中華棒協提供）

報導提到過去南韓棒球對無法進入決賽的案例，包括2013年世界棒球經典賽（WBC）以0比5敗給荷蘭、2017年以1比2敗給以色列、去年則以7比8敗給澳洲，而2003年由日本北海道札幌舉辦的亞洲棒球錦標賽中，南韓甚至以4比5遭到台灣逆轉，此後再度輸給日本隊，導致錯失進入2004雅典奧運的門票。

南韓隊將於今（14）日晚間6時（台灣時間）在台北市立天母球場上對上勁敵古巴，與古巴的王牌投手莫內羅交戰，對於南韓而言無疑是「背水一戰」。

南韓網友們留言表示，「這種水準竟然還能打職棒」、「果然連棒球的水準都在直線下降，根本就是『社區棒球』的水準」、「年薪領那麼多錢，只能在國內狐假虎威」、「韓國棒球隊年薪那麼多，結果卻敗給外國（而且還是亞洲圈）業餘球隊」、「一群井底之蛙，年薪領數百億韓元，實力卻是最底層」、「還是趕快回國洗洗睡吧，看了就累」。

還有南韓網友分析，「台灣的職棒有4個球隊，至於韓國雖然有10個球隊、年薪是台灣的10倍，但到了比賽就被外國慘虐。」

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