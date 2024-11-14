為什麼女生容易喜歡「不太熟的人」？　網吐殘酷真相：特別吸引人

▲有些女生會對不熟的男生動心。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

喜歡一個人，未必會有很明確的原因，可能就是被對方身上的某個特質給深深吸引。近日有網友發文拋問，為什麼很多女生都會喜歡上自己根本不熟的人呢？對那些很要好的異性朋友反而沒興趣。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「為什麼女生都會喜歡上不熟的男生」為標題發文，提到她身邊有很多女生都會喜歡上平時不太聊天、不常接觸的人，至於那些平常很要好的異性朋友，反倒沒有太大興趣，為什麼女生會喜歡不熟的男生呢？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「因為有空間可以美化幻想」、「熟悉以後缺點被看見了」、「就是因為沒興趣才會變成普通朋友啊」、「殘酷一點的說，很多男人的魅力來自女人的想像力」、「新鮮感吧」、「我，我完全不可能喜歡上很熟的，不熟的有神祕感特別吸引人」、「因為不熟的時候帶有濾鏡、充滿幻想，但現實很骨感又醜陋了」。

不過也有一些網友表示，「我都是被超熟的女生朋友告白，我也是喜歡上很熟的朋友，連對方個性跟價值觀都不知道是要怎麼喜歡？很多人都只是喜歡自己對對方的幻想而已」、「我相反耶，到目前為止喜歡上的都是超熟的人」。話題引發討論。