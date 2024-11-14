好友回覆IG限動！她回完訊息「卻錯愕」　一票有感：習慣就好

▲很多人會用IG分享近況。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人看到好友分享IG限時動態，都會忍不住回覆。不過近日有網友發文拋問，為什麼有些人回完限時動態之後，之後卻又不讀訊息了呢？她覺得這樣的舉動實在不太有禮貌。貼文曝光後，掀起網友討論。

女網友在Dcard上，以「回限動又不理人」為標題發文，提到有些人回了她限時動態之後，她明明也回覆了，但對方卻又不讀不回。她認為，既然沒有打算讀取後面的訊息，那不如一開始就不要回覆限時動態。原PO對此也好奇，很多人都是這樣嗎？她實在很想知道這種狀況算不算常態？雖然她不到非常在意，但又覺得這樣的舉動不太有禮貌。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「習慣就好了，現在的人都這樣，我幾乎都會遇到」、「對於我們覺得該回的人很沒禮貌，但對於那些比較容易塑膠別人的人覺得不回很正常」、「我有兩三個朋友就這樣 ，主動傳訊息給我、回我限動，我回了他們結果他們都不讀不回。反正我後來就都不會主動傳訊息他們，他們傳訊息給我，我可能也不太會認真回，反正他們不會看」。

也有網友表示，「抱歉，這我」、「沒啊就當留言，你也沒必要再回覆他，反正他應該也不介意」、「還好吧，這有什麼嗎？就算是認識的，我也覺得還好，我怕訊息回不完」。