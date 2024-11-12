學生、家長超難搞！她嘆「補習班老師」是最爛工作　網獻計神翻轉

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小孩、家長超難搞　她嘆：補教業很廉價

一名女網友在Dcard上發文，表示她入職補教業後，發現學生跟家長都很難搞，直呼「這到底什麼爛教學工作」。（示意圖／Unsplash）

▲女網友抱怨，在補習班要面對家長壓力和學生不尊重，讓她身心俱疲。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

老師平常除了要處理學生的事務，有時候還需要面對家長。一名女網友表示，她到補習班上班，結果發現小孩沒禮貌很難管以外，請他們練習題目還要看他們臉色，學生成績太差還會被家長怪罪是她的錯，讓她相當崩潰，直呼「這到底什麼爛教學工作，補習班老師真的很可憐也很廉價」。

該名女網友在Dcard以「國小補習班是有生以來最爛的教學工作」為題發文，表示她過去一直都在學校當代理教書，也因為對教學很有熱情，決定念研究所修教育學程。不過因為修課關係，沒辦法在學校全職代理，剛好家裡附近的補習班缺高年級老師「補習班主任一直拜託說『要開學了沒有老師』因為基於幫忙之下，就開始在補習班幫忙」。

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不過，原PO指出，她入職後，發現在補習班教書都要看家長臉色「家長付錢就是老大，每天都要順著家長的毛摸。小孩超級沒有禮貌，家長沒有管教自己小孩，還覺得老師為什麼罵小孩那麼兇。學校期中末成績考差了，全部都是補習班老師的錯，怪補習班老師。」

不僅如此，原PO表示，自己每天上班都還要三催四請拜託孩子寫作業、寫評量「要不要寫評量還要看學生臉色。」讓原PO崩潰直呼「這到底什麼爛教學工作，補習班老師真的很可憐也很廉價。」

貼文一出也引起網友熱議，紛紛表示「妳不是代過學校，那妳應該知道現在學校的狀況應該跟妳現在的處境差不多，我代的每間學校都有這種學生哦」、「當導師也越來越接近這種狀態喔」、「學校老師日常」、「身為國小現職老師，學生考不好，家長不只罵補習班老師，國小老師也是罵的，只是你不知道而已，家長在這點上倒是很公平，這樣心裡有好點嗎？」

也有人建議原PO應該更精進自己的教育方式，「用魔法打敗魔法」，「補習班，遇到牛學生，就只能比他更牛；而且，妳要比家長更有魄力。學生不寫評量，就留下來到寫完為止，家長說要早回家，就問哪一天可以留？想盡辦法達到自己的目的就對了，對付這種學生只能這樣。」

除了嚴厲，給的獎勵也要夠，該網友說，她的學生很愛冰棒，就利用集點制，累積20點換1支棒棒冰；不配合我就扣點數，「目前實施一年多，寫評量效率比以前好很多」。

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