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女友不愛洗澡！他難接受「結婚住一起很恐怖」　網嘆：太多可以吵

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲女友晚睡又不愛洗澡。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

每個人的生活習慣不同，近日有網友發文表示，他和女友雖然都住在自己家裡，不過交往一年後，他就發現對方是個不愛洗澡的人，兩人若結婚並住在一起，他光想就覺得恐怖，有什麼好方法可以解決這個問題嗎？貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「女友晚睡又不愛洗澡」為標題發文，提到他和女友目前各自住在家裡，不過早在交往一年多時，他就發現對方不太愛洗澡，常常兩天才會洗一次或是洗頭。至於他自己，則是每天都會洗澡、洗頭、刷牙，如果出門時流得滿身汗，甚至還會多洗一次。

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原PO透露，這半年來，他有時會要女友別太晚睡，並提醒對方洗澡，然而，女友卻因此生氣，覺得他干涉得太多，為何不能做自己？原PO坦言，兩人時常會為了生活習慣的差異而起爭執，倘若之後結婚、住在一起，他光用想的都覺得恐怖，有沒有什麼方式能解決這個問題？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「如果你們確定想要結婚，有沒有考慮結婚以後各自一房？生活習慣差太多有太多架可以吵」、「作息我沒意見，不要吵到人都好，不過髒我不能接受」、「現在就沒辦法接受那就趁早分開吧，畢竟不要以為自己可以改變一個人」、「生活習慣的問題只能互相包容，不過你換一個跟你一樣每天洗澡洗頭的女朋友不是比較實在嗎」。也有網友認為，「她會臭嗎？不會的話你少干涉她，有些人皮膚乾不用天天洗」。

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