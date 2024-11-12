男友和朋友「遊戲打到半夜」　她被吵醒想分手！一票卻不挺

▲男友顧著打遊戲。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

這是男友的問題嗎？一名女網友發文表示，她日前和男友到男友朋友家玩，結果卻把她晾在旁邊，一直打遊戲打到凌晨，就連看到她被吵醒，也繼續玩，完全不顧慮她，讓她頓時想分手，這是男友的問題嗎？還是她的要求太多？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「跟男友去他朋友家住，突然想分手了」為標題發文，提到她前幾天跟男友到男友朋友家玩，到了晚上，大家都在打遊戲，而她因為不玩，所以就在旁邊做自己的事。後來到凌晨2時許，男友和好友們仍沒玩夠，所以她就先睡了。

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一直到4時許，原PO被吵醒，結果睜眼看了一下，男友和好友居然還在玩遊戲。她知道遊戲可能會玩到上癮，但男友居然都不怕影響她睡覺，甚至明明有看到她睜眼，卻還繼續打個沒完。她坦言，男友平時對她很好、很照顧她，但這次毫不顧慮她，就讓她頓時動了分手的念頭，這算是男友的問題？還是她要求太多？

貼文曝光後，大票網友反而直呼，「這種局就不用跟著一起去了，不如自己在家還比較自在，當情侶真的不用24小時黏在一起」、「你去別人的局，然後叫人家不要玩？到底誰才不識相」、「一定要分手，去別人家裡還想管全部人的行程，這麼喜歡睡怎麼不回家？這種女朋友快分手」、「你累了可以先回家啊」、「是你要求太多，而且這樣就要分手，看來這段感情對你來說也沒那麼重要吧」。