　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連生5女！爸媽想領養男孩「給祖宗交代」　她傻眼：要當扶弟魔？

一名網友就抱怨，父母為了生兒子，一連生了5個女兒。如今她做為么女都20多歲了，父母竟然還不死心，想要去領養一個男孩回來。（示意圖／翻攝pexels）

▲原PO家有5個女兒，身為老么的她已22歲了，但重男輕女的爸媽，竟提出想要收養一個男孩。（示意圖／翻攝pexels）

圖文／CTWANT

在過去宗族社會的傳統觀念中，講究家族要有個男孩「繼承香火」，若是主家生不出男孩，還要從宗族中過繼他人的男孩為養子，或是為女兒招收贅婿，以此保持家族血脈的延續。然而到了現在，社會型態雖已改變，重男輕女的觀念依然在部分家庭中流傳。一名女網友就抱怨，父母為了生個兒子，一連生了5個女兒。如今她做為么女都20多歲了，父母竟然還不死心，想要去領養一個男孩回來，不然「無法跟祖宗交代」，讓她們姊妹都難以理解，家裡又不是什麼富可敵國的家族，也不是什麼稀奇古怪的姓氏，父母親的執念到底從何而來？

一名網友在Dcard以「爸媽為了要男孩 不是自己生的也無所謂」為題發文，表示自己出生在一個有5個女兒的家庭，她是么女，但如今也已經20多歲。她從小就被父母當作男孩養，一直到上大學之前，既不允許她留長髮，也不准她穿裙子、化妝。高中時偷買了假髮，請姊姊們幫她化妝，竟然還被父母罵「小小年紀不學好只想勾引男人」，讓她深感受傷，「我知道他們不想接受我是女孩子」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名原PO表示，幾天前，爸媽找來她們姊妹，表示兩人決定要去領養一個男孩，理由是「因為我們都長大了，他們覺得孤單」，但真正的原因是什麼，姊妹們全都心知肚明。在討論中，5姊妹都表示不同意，認為爸媽年紀大了，難有精力從頭照顧一個小男孩，難道最後要讓她們5個人來當「扶弟魔」？

面對姊姊質問「為什麼一定要收養男孩」，母親吐露，「生了5個都生不出來男生，要怎麼交代？」父親還火上添油表示，以前的時代都是抱養來抱養去，還埋怨「如果我跟妳媽能早點想通，也不用生那麼多個了」。

這名原PO表示難以理解父母的心情，覺得自己家裡又不是富可敵國需要人繼承家產，姓氏也是普通到在馬路上喊一聲會有好幾個人回頭的菜市場姓氏，「有必要為了所謂的和祖宗交代，領養一個和自己沒有血緣關係的男孩？」

貼文曝光，網友們紛紛留言表示：「坐等『財產都給弟弟』文」、「早點想通就不用生這麼多個這句真的是⋯⋯」、「爸爸有病，媽媽被當容器，硬是生了五胎就為了給什麼奇葩交代」。

還有網友表示：「我有認識一個男的家中老么，上面9個姊姊，結果敗光家產，生活過得不好」、「話說我朋友媽媽生了12個孩子，最後終於生到男生，倒楣的是上面幾個姊姊，賺的錢要全拿回家養弟妹」、「唉，就跟我的親生父母一樣，他們也是想生男生，但到我的時候已經是第5個女生了，所以他們就決定在我出生時就把我送養」。

面對原PO父母的執念，網友們則建議她們姊妹事先劃清界線，「你們姊妹要明確的跟父母說不會幫他們照顧小孩，讓他們知難而退」、「我覺得跟爸媽講清楚不會幫忙養，其他就隨便他們了吧」、「跟父母談清楚吧，以免以後要照顧父母還要多拖一個小孩，那才是『早知道也不想被你們生』」、「給他領養啊！以後叫弟弟養兩老就好了，5個人領特留份，不拿白不拿」。

延伸閱讀
「前婆婆」逼全家出錢幫蓋房子！　還苦勸女兒不要花錢治癌夫：花那麼多錢幹嘛
前男友分手後腦震盪「忘記交往過」　重新追求打動她…復合秒閃婚
27歲霸總熱戀45歲清潔工阿姨！長輩「2月砸4萬」看狗血短劇　官方出手了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
山寨版北京鼎泰豐？　外觀與菜單幾乎都一樣
幫樂天女孩私接活動被炒　前領隊月薪意外曝光
快訊／王鴻薇指低胸妹送客　王必勝3點酸「發文前先做查證」
翻車？遭陳時中打臉辣妹是「醫師」　王鴻薇：能一一介紹嗎
陳啓昱通緝照太久遠！南檢挨轟「是在搞笑」　急抓媒體照去背上傳
勞動部公務員告別式　媽媽淚崩：從小就乖捨不得罵他
天兔颱風逼近　估3地納陸警範圍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／豪雨狂轟！台鐵新馬到蘇澳新「軌道如河道」 雙線不通

【廣編】「天生美女是假象？」啦啦隊女神靠這個撐起美麗代言！

艾美獎得主二度來台拍觀光影片　和平島、舊草嶺隧道入鏡

阿堂鹹粥「虱目魚賣一片虧一片」？在地人揭真相：算算就知答案

外送員「過多眼神交流」遭停權5天　Uber Eats：有管道可申訴

日本爆牛結節疹！台灣「只禁乳品不禁牛肉」　防檢署：依國際慣例

勞動部輕生公務員今告別式！母淚崩：從小就乖捨不得罵他

流感10月以來「202例重症奪26命」　雙創10年同期最高

「最美區間車」集電弓外流臉書販售　台鐵：汰換舊品非新品

台灣虎航明年1月開航高雄-札幌　「單程3899元起」明早10點開搶

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

Yuma小王Tommy是98萬網紅 曾搭檔百萬YTR三原｜20241111 ET午間新聞

搶搭雙11「法拍千萬超跑」　意外流標！買家曝縮手關鍵

哈士奇狗生淋雨初體驗　護目鏡+咧嘴笑超可愛

媽滑手機無意間洗腦　灰鸚鵡偷哼唱《APT.》

彰化砂石車一路推撞！女騎士捲車底遭輾慘死　驚悚影片曝

快訊／豪雨狂轟！台鐵新馬到蘇澳新「軌道如河道」 雙線不通

【廣編】「天生美女是假象？」啦啦隊女神靠這個撐起美麗代言！

艾美獎得主二度來台拍觀光影片　和平島、舊草嶺隧道入鏡

阿堂鹹粥「虱目魚賣一片虧一片」？在地人揭真相：算算就知答案

外送員「過多眼神交流」遭停權5天　Uber Eats：有管道可申訴

日本爆牛結節疹！台灣「只禁乳品不禁牛肉」　防檢署：依國際慣例

勞動部輕生公務員今告別式！母淚崩：從小就乖捨不得罵他

流感10月以來「202例重症奪26命」　雙創10年同期最高

「最美區間車」集電弓外流臉書販售　台鐵：汰換舊品非新品

台灣虎航明年1月開航高雄-札幌　「單程3899元起」明早10點開搶

快訊／豪雨狂轟！台鐵新馬到蘇澳新「軌道如河道」 雙線不通

赴日注意！大阪市全面禁止「路邊吸菸」　上路時間曝光

曾智希八點檔「一次背24頁台詞」全程零NG　淚腺開關驚呆眾人！

逾80%民眾很晚規劃退休！磊山保經：財務分配可用「631法則」

昔被柯文哲誇「身材夠好」　戴湘儀：沒感到不舒服

敖犬辣妻結婚7天認了「情緒複雜」！羞吐唯一變化：需要好好練習

「當初全身壁蝨」黑狗妞妞入住收容所1年鬍鬚白了　終於等到家！

【廣編】台灣瑪氏50周年獲優良外商獎肯定　秉持「明日的世界始於今天」經營方式深耕台灣

力挺盧秀燕選總統！　羅廷瑋籲「誰選黨主席政見都要全力支持盧」

資通電軍少校吸金海削2.2億　與妻合搞老鼠會...43人慘被騙

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

生活熱門新聞

天兔颱風最快周四海陸警報齊發　東北季風接力「一圖看降雨熱區」

璩美鳳控柯文哲性騷！　撫摸前臂讚：妳皮膚好好

桔梗先甩豪大雨！準天兔走5天恐大轉彎

天兔恐發海陸警報　AI預測路徑出爐

搭北捷帶「這2大類物品」一進站就開罰！

天兔颱風最新預測「1路徑直接襲台」　粉專示警：3地多注意

原價2千多！百貨潮牌服飾「1件砍到剩98元」

天兔恐變中颱小鋼炮　「將會非常靠近台灣」

越冷運越旺！「4生肖」有望升職又加薪

快訊／天兔今晨生成　史上首次「11月4颱共舞」路徑曝

「I罩杯裸身誘惑」男友0反應　親吻硬挺下秒崩潰

天兔颱風估3地納陸警範圍　專家：類似米勒颱風「雨在東南部」

去膩日本觀光景點！網推「深度旅遊YTR」讚風格舒服

牙醫界也鄙視波波醫「最卑賤的存在」：面試必刷

更多熱門

相關新聞

手指遭咬「怒摔死倉鼠」！冷血男PO影片下場曝

手指遭咬「怒摔死倉鼠」！冷血男PO影片下場曝

澎湖白沙鄉9月10日發生一起虐待動物事件，1名張姓男子疑似在逗弄飼養的倉鼠時不慎被咬，未料一氣之下竟將牠甩至牆上致死，更誇張的是他還將事發過程影片上傳至網上，結果引發不少網友撻伐，澎湖地方法院日前審理此案後，遭判拘役50日，併科罰金新台幣20萬元。

學生、家長超難搞！她嘆「補習班老師」是最爛工作

學生、家長超難搞！她嘆「補習班老師」是最爛工作

情侶交往「沒話題聊」能走得長久？網曝經驗

情侶交往「沒話題聊」能走得長久？網曝經驗

Yuma第二篇文「不像道歉文」　網揪出細節

Yuma第二篇文「不像道歉文」　網揪出細節

蒼藍鴿教「1招秒辨認」波波醫師

蒼藍鴿教「1招秒辨認」波波醫師

關鍵字：

Dcard周刊王

讀者迴響

熱門新聞

3萬股東要哭了！這檔電子股確定下市「股票變壁紙」

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐

天兔颱風最快周四海陸警報齊發　東北季風接力「一圖看降雨熱區」

璩美鳳控柯文哲性騷！　撫摸前臂讚：妳皮膚好好

桔梗先甩豪大雨！準天兔走5天恐大轉彎

雲林某國小家長闖校園！「揍男童腹部一拳」害血尿

寫真女星小泉美雪爆不倫黨主席！日網歪樓：是男的都忍不住

《全明星4》爆隊內戀！

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」

台中「猛鬼樂園」藏女屍　傳斷軌雲霄飛車60死

天兔恐發海陸警報　AI預測路徑出爐

搭北捷帶「這2大類物品」一進站就開罰！

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

越野車闖珠海體育中心亂撞　人群傷亡畫面曝

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

更多

最夯影音

更多

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面