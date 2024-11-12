連生5女！爸媽想領養男孩「給祖宗交代」　她傻眼：要當扶弟魔？

▲原PO家有5個女兒，身為老么的她已22歲了，但重男輕女的爸媽，竟提出想要收養一個男孩。（示意圖／翻攝pexels）

圖文／CTWANT

在過去宗族社會的傳統觀念中，講究家族要有個男孩「繼承香火」，若是主家生不出男孩，還要從宗族中過繼他人的男孩為養子，或是為女兒招收贅婿，以此保持家族血脈的延續。然而到了現在，社會型態雖已改變，重男輕女的觀念依然在部分家庭中流傳。一名女網友就抱怨，父母為了生個兒子，一連生了5個女兒。如今她做為么女都20多歲了，父母竟然還不死心，想要去領養一個男孩回來，不然「無法跟祖宗交代」，讓她們姊妹都難以理解，家裡又不是什麼富可敵國的家族，也不是什麼稀奇古怪的姓氏，父母親的執念到底從何而來？

一名網友在Dcard以「爸媽為了要男孩 不是自己生的也無所謂」為題發文，表示自己出生在一個有5個女兒的家庭，她是么女，但如今也已經20多歲。她從小就被父母當作男孩養，一直到上大學之前，既不允許她留長髮，也不准她穿裙子、化妝。高中時偷買了假髮，請姊姊們幫她化妝，竟然還被父母罵「小小年紀不學好只想勾引男人」，讓她深感受傷，「我知道他們不想接受我是女孩子」。

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這名原PO表示，幾天前，爸媽找來她們姊妹，表示兩人決定要去領養一個男孩，理由是「因為我們都長大了，他們覺得孤單」，但真正的原因是什麼，姊妹們全都心知肚明。在討論中，5姊妹都表示不同意，認為爸媽年紀大了，難有精力從頭照顧一個小男孩，難道最後要讓她們5個人來當「扶弟魔」？

面對姊姊質問「為什麼一定要收養男孩」，母親吐露，「生了5個都生不出來男生，要怎麼交代？」父親還火上添油表示，以前的時代都是抱養來抱養去，還埋怨「如果我跟妳媽能早點想通，也不用生那麼多個了」。

這名原PO表示難以理解父母的心情，覺得自己家裡又不是富可敵國需要人繼承家產，姓氏也是普通到在馬路上喊一聲會有好幾個人回頭的菜市場姓氏，「有必要為了所謂的和祖宗交代，領養一個和自己沒有血緣關係的男孩？」

貼文曝光，網友們紛紛留言表示：「坐等『財產都給弟弟』文」、「早點想通就不用生這麼多個這句真的是⋯⋯」、「爸爸有病，媽媽被當容器，硬是生了五胎就為了給什麼奇葩交代」。

還有網友表示：「我有認識一個男的家中老么，上面9個姊姊，結果敗光家產，生活過得不好」、「話說我朋友媽媽生了12個孩子，最後終於生到男生，倒楣的是上面幾個姊姊，賺的錢要全拿回家養弟妹」、「唉，就跟我的親生父母一樣，他們也是想生男生，但到我的時候已經是第5個女生了，所以他們就決定在我出生時就把我送養」。

面對原PO父母的執念，網友們則建議她們姊妹事先劃清界線，「你們姊妹要明確的跟父母說不會幫他們照顧小孩，讓他們知難而退」、「我覺得跟爸媽講清楚不會幫忙養，其他就隨便他們了吧」、「跟父母談清楚吧，以免以後要照顧父母還要多拖一個小孩，那才是『早知道也不想被你們生』」、「給他領養啊！以後叫弟弟養兩老就好了，5個人領特留份，不拿白不拿」。

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