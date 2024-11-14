美國女老師「誘姦13歲男學生」！拋夫棄子　還逼少年車震

▲43歲的馬塔里科長期性侵男學生。（圖／洛杉磯警察局）



記者王佩翊／編譯

美國加州洛杉磯一名特教老師涉嫌在車內性侵一名13歲的男學生，她甚至為了男學生拋棄自己的丈夫，並稱少年是她的「冰毒」，使她無法自拔。該名女老師被指控8項性侵、猥褻未成年等罪名，還提供大麻給少年。

根據《紐約郵報》報導，43歲的卡琳·喬·馬塔里科（Colleen Jo Matarico）被指控犯下5項猥褻14歲以下兒童、2項猥褻14至15歲兒童以及1項向未成年人提供毒品等8項重罪指控。但她12日在法庭上否認全部指控。

檢察官指出，馬塔里科性侵該名年僅13歲的男學生長達1年，大部分集中在2023年8月至11月。馬塔里科在擔任國中老師期間，開始性侵該名少年，然而男學生當時剛滿13歲。

馬塔里科更為此離開自己丈夫，她自稱自己愛上了這名少年。根據《洛杉磯時報》的報導，她還在網路上稱這名少年是她的「冰毒」，更是唯一願意為他坐牢的人。

馬塔里科家人得知她猥褻性侵未成年少年後，多次懇求她停止一系列行為，但是她仍然繼續「追求」這名學生。而男孩對此則表示，「對她的嫉妒行為感到擔心和害怕。」

不僅如此，馬塔里科還被指控提供大麻給這名男孩。根據調查，少年上高中後，她還會開車到男孩就讀的高中，並在車內再次性侵他。

她也曾透過Instagram聯絡男孩的一位朋友，並試圖藉此與少年保持聯繫。

馬塔里科的公設辯護律師主張，馬塔里科沒有前科，且還需要照顧2個孩子與孫子，因此要求法官讓她在家監禁，並進行電子監控，不過已被法官拒絕，因為他們認為馬塔里科如果不入獄，將會再度對被害人造成威脅。

法官同時頒布保護令，禁止馬塔里科接觸受害者，或是靠近他的學校和住宅。