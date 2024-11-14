校長遭網紅控性侵　議員揪疑點：應徹查有無請假

記者黃翊婷／綜合報導

一名M姓網紅13日出面指控遭彰化某國小的校長性侵，引發社會關注，雖然該名校長接受彰化縣教育處調查時全盤否認，但仍被調離現職。彰化縣議員藍駿宇認為，若依照受害者的描述看來，校長從彰化縣到台中市赴約，再前往摩鐵，顯然無法在當日下午返回校園，應該徹查校長有無按照規定請假。

▲M姓網紅指控校長性侵。（圖／民眾提供）

M姓網紅控訴，和校長是透過交友體認識，對方的暱稱是「XX熊52」，兩人雖然很談得來，但她一直沒有同意見面，校長經常利用上班時間聊天，一直到11月初才第一次見面，對方說心情不好、需要慰藉，沒想到竟將她帶到摩鐵要求配合角色扮演，並性侵她。

▲M姓網紅已報案。（圖／民眾提供）

M姓網紅事後將自己的經歷PO上臉書，聲稱受害者不只她一人。台中警方證實，已在11月初接獲受害者報案，後續將依法通知嫌疑人到案說明，全案檢具相關事證後依妨害性自主罪移請台中地檢署偵辦。

根據《自由時報》報導，彰化縣議員藍駿宇認為，依據受害者描述，事發前一天剛好是颱風假，校長在颱風假隔天跑去與受害者見面，從彰化縣開車前往台中市赴約，又去了摩鐵，顯然無法在當日下午準時返校，應當徹查校長是否有依照規定請假外出，如果沒有應該嚴懲。

▲校長否認性侵。圖為校長和彰化縣長王惠美（左二）的合影。（圖／民眾提供）

而面對M姓網紅的指控，彰化縣教育處初步調查時，校長全盤否認。據了解，校長也決定透過司法途徑，捍衛自己的清白。

彰化縣教育處表示，目前已先將校長調離現職接受調查。彰化縣政府也已要求警方加速偵辦，早日釐清事實，若經查證屬實，將依法嚴懲，絕不寛貸。

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