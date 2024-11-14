避免出國「行李被摔爛」！　機場員工曝1關鍵：行李箱要挑這款

▲一名機場員工表示，最好選擇輪子好滑動的4輪行李箱，降低行李箱被摔的機率。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

搭機旅遊難免會遇到行李箱被摔壞或是遺失慘況，國外一名機場行李搬運人員就根據自己的工作經歷分享了幾個可以避免行李被拿錯搞丟或是被摔壞的小撇步。

有一名網友在網路論壇Reddit發文詢問稱，「有沒有什麼建議可以避免行李遺失或是損壞嗎？或是有推薦的行李箱款式？」一名自稱是在機場工作的行李搬運人員Adam表示，使用個性化的貼紙或標籤能夠有效防止行李被人搞混拿錯，因為他經常在搬運行李時看到同一個班機有很多看起來「完全相同」的行李。

Adam同時建議旅客在自己的行李箱上寫上姓名與地址，就可以在領取行李時快速辨識。另外，他也推薦使用具有辨識度的行李束帶來區分行李，減少行李被拿錯的機率。

針對行李箱經常在下機後損壞的情形，他直言，大家最好選擇使用擁有「4顆好推輪子、內襯柔軟、外殼堅固」的行李箱，這樣的行李箱才不容易被粗暴對待，因為滑順好推的輪子能夠協助行李搬運工快速搬運行李，不需要抬起來摔來摔去。不僅如此，硬殼的材質也能有效保護內部物品。

另一位機場員工及前行李搬運員則表示，他強烈推薦旅客可以在行李箱裡放置「AirTag」等定位裝置，方便隨時追蹤行李的位置。如此一來，不僅可以知道行李是否順利抵達目的地，還能確保它正在前往行李轉盤。而AirTag也能顯示行李是否被遺留在出發地，或是誤送到其他城市，又或者是被遺忘在貨艙內直接返送至出發地。