美CDC放寬日本等111個國家地區旅遊警示　台灣維持第三級

▲日本即將在7月主辦東京奧運。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國疾病控制與預防中心（CDC）8日更新官方網站，在旅遊建議中放寬對111國的旅遊建議，其中61個國家降至「三級」，包括法國、加拿大、日本等，另外50個國家和地區則降至「二級」和「一級」，台灣則維持三級。CDC發言人並指出他們將美國從「四級」降至「三級」。

路透社率先報導CDC旅遊建議評級調降的新消息，CDC發言人8日也證實已經將全球110個國家和地區旅遊建議調降，包括奧運主辦國日本，其中61個國家從原先「避免所有旅遊」的最高「四級」，降至「三級」。

現在被列為「三級」的國家有法國、厄瓜多、菲律賓、南非、加拿大、墨西哥、俄羅斯、西班牙、瑞士、土耳其、烏克蘭、宏都拉斯、匈牙利和義大利。日本、印尼、波蘭、利比亞、丹麥和馬來西亞同樣被列為「三級」。

CDC發言人表示另外50個國家則是降至「二級」和「一級」，包含新加坡、以色列、南韓、冰島、阿爾巴尼亞及貝里斯。

國務院8日當天稍早表示已降低超過90個國家和地區的旅遊建議等級，包括日本，而在上月底國務院才因日本出現新一波疫情而建議避免旅行至日本，旅遊建議等級在三周內調降。日本東京奧運預計在7月23日開幕，但面臨強大的反對浪潮。

CDC表示新的旅遊建議評估標準，在「四級—應避免所有旅行」的規定中，從原先的一國或地區每10萬人中就有100人確診，調整成每10萬人中有500人確診。CDC表示由於標準的改變或是出自各國的疫情得到控制，許多國家因此得以降低評級。