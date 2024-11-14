天兔夜間出現「RI現象」！周五、六最靠近台灣　 3地恐風強雨大

▲吳聖宇表示，天兔颱風13日晚間出現RI現象。（圖／翻攝自臉書／天氣職人-吳聖宇）

記者趙蔡州／綜合報導

中度颱風天兔持續靠近台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇14日凌晨表示，天兔颱風13日晚間出現RI現象，短短6小時內近中心最大風速從75Kts增強到115Kts，甚至有機會在白天上升到130Kts，對台灣陸地來說，還是台東、恆春半島、綠島蘭嶼等地需要特別注意。

吳聖宇14日凌晨0時在臉書表示，天兔颱風13日晚間出現RI現象，也就是所謂的快速增強，近中心最大風速從13日下午2點的75Kts一下子增強至晚間8點的115Kts，短短6小時內增強了40Kts，「根據定義，只要24小時內增強超過30Kts就算是RI現象，天兔已經符合，甚至被認為有機會在14日白天之前繼續上升到130Kts」。

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吳聖宇說，推測原因可能是因為天兔的細小範圍位在合適的大氣條件及海溫環境，因此出現了RI的現象，這也是預報模式掌握不到的情況，不過後續它經過呂宋島東北端後，進入巴士海峽靠近台灣的過程預測，是會快速減弱，加上明顯風雨區域還是沒有擴大，因此仍要非常靠近中心眼牆的區域內才會有明顯風雨，對台灣陸地來說，還是台東、恆春半島、綠島蘭嶼等地需要特別注意。

▲氣象署表示，天兔颱風預估15日（周五）、16日（周六）最接近台灣。（圖／氣象署提供）

吳聖宇指出，天兔颱風13日晚間的預報路徑仍然跟下午差不多，情況不變的話，還是以東南部影響最大，其他地方受影響的程度都比較小，但是在真正叩關之前，還是要多留意路徑會不會有意外的變化發生。

吳聖宇稍早時曾說，天兔颱風影響的範圍小，時間也不長，影響期間看起來也沒有明顯的東北季風，因此沒有共伴效應的機會，至於颱風假的情況，大概只有15日（周五）在台東、恆春半島、綠島蘭嶼比較有可能，其他地方的風雨基本上未達標，也不在陸上颱風警報的範圍。

氣象署表示，第25號颱風天兔12日上午增強為中度颱風，13日晚間8點時中心位在北緯16.2度，東經125.3度，以每小時22公里速度，向西北西進行，後續經過巴士海峽，由台灣東南方海面北上的機率較高，對於花、東及恆春半島的天氣影響較大，不過其暴風半徑較小，且路徑仍有不確定性。