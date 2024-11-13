天兔颱風恐襲台　屏東遊樂區+步道14日下午5點預警性封閉

▲墾丁森林遊樂區 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

氣象署預計明(14)日發布天兔颱風海警，林業保育署屏東分署轄內遊樂區、步道14日下午5時起預警性休園及封閉。

因天兔颱風逐漸接近，交通部中央氣象署第25號颱風「天兔」已於今(13)日上午8時增強為中度颱風，氣象署估計明（14）日凌晨至清晨發布海上颱風警報，晚間發布恆春地區陸上颱風警報，外圍環流於周五、周六（15日、16日）影響最為明顯。

考量強風及降雨恐影響遊客為安全，林業保育署屏東分署所轄雙流、墾丁國家森林遊樂區，以及浸水營、里龍山、石門山、高士佛等恆春半島自然步道，將於14日下午5時起預警性封閉，後續將視颱風過後影響程度，適時恢復開放。林後四林平地森林園區維持正常開園，並依據屏東縣政府公布停班課標準調整。

另藤枝國家森林遊樂區、北大武山國家步道及檜谷山屋、月光山步道、筏灣泰武步道，則因受之前颱風及西南氣流強降雨影響，仍持續暫停開放。

依據中央氣象署預報，推估15、16兩天將影響臺灣最為顯著，由於颱風外圍環流影響，臺灣西半部、東北部及各地山區風雨將漸趨明顯，可能有大雨或豪雨發生。山區道路易受颱風豪雨影響而有崩坍落石發生，顧及遊客安全，請暫時避免入山。

相關訊息請上台灣山林悠遊網(https://recreation.forest.gov.tw/News/News?id=20241029004)及林業保育署屏東分署官網

(https://pingtung.forest.gov.tw/)