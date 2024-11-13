天兔炸毛現「橫向卷雲條」！鄭明典示警：正在增強　成強颱機率曝

▲天兔颱風出現「橫向卷雲條」，顯示強度正在增強。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

記者閔文昱／綜合報導

天兔颱風已增強為中度颱風，中央氣象署預估周五到周六最接近，最快明（14日）清晨發布海上颱風警報，北上過程暴風圈觸陸的可能，不排除明天下半天發布陸上警報，花蓮、台東及恆春半島有大雨發生。對此，前氣象局長鄭明典分析，目前天兔颱風上層雲系出現「橫向卷雲條」，這代表了颱風正在增強，不過由於可用海洋熱含量偏低，「要發展到強颱或中颱上限的機率很低。」

根據氣象屬資訊，第25號颱風「天兔」於今日上午增強為中度颱風，下午14時位於鵝鑾鼻東南方950公里之海面上，持續朝西北西進行，隨後經過巴士海峽、由台灣東南方海面北上的機率較高，對於花、東及恆春半島的天氣影響較大，不過其暴風半徑較小，且路徑仍有不確定性，仍須留意後續颱風最新動態。

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▲天兔颱風預估周五、周六最接近台灣，明天清晨發布海上颱風警報。（圖／氣象署提供，下同）

鄭明典今天下午在臉書PO出天兔颱風的衛星雲圖指出，天兔上層雲系出現橫向條狀特徵，表示高層輻散氣流很強，通常也隱含颱風正在增強，但也有不少網友注意到，天兔颱風還是走在先前兩個颱風（銀杏、桔梗）類似的路徑上，也因此海洋能提供的能量恐怕會受到影響。

鄭明典依據最新的海洋熱含量分析表示，目前天兔颱風前進路徑上的可用海洋熱含量確實偏低，所以預期天兔颱風的強度發展會稍受限，「要發展到強颱或中颱上限的機率很低。」

▲未來天氣趨勢。

氣象署提醒，周五、周六（15日、16日）受到天兔颱風影響，花、東及恆春半島降雨最明顯，台東及恆春半島有局部豪雨，花蓮有局部大雨發生的機率，而其他地區雲量增多，北部、東北部、南部地區及中部山區亦有短暫降雨的機率；周六隨著天兔逐漸北上遠離，雨區由南往北移動，台東、恆春半島的雨勢逐漸趨緩，而北台灣雨勢增加，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。

到了周日（17日）東北季風增強，下周一（18）至下周三（20）東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周日晚間至下周一基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率。