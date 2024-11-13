快訊／天兔開出「細小針眼」！快速猛爆增強中　恐成今年第6強颱

▲天兔颱風開眼。（圖／翻攝NOAA）

記者閔文昱／綜合報導

今年第25號颱風「天兔」已於13日上午8時增強為中度颱風，目前位於鵝鑾鼻東南方1100公里之海面上，朝西北西進行。氣象粉專指出，天兔在13日晚間已開出細小「針眼」，正在快速、猛爆增強中，在14日通過呂宋島東北端之前，將會達到中度颱風上限，甚至挑戰今年第6個強烈颱風。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」13日晚間發文指出，天兔細小的颱風「針眼」已經出現了，目前颱風環流持續爆發，核心持續鞏固，正在快速、猛爆增強中，且因目前所處的環境非常優異，弱風切、高海溫、高海水熱焓量等條件，天兔在14日通過呂宋島東北端之前，將會達到中度颱風上限，甚至挑戰今年第6個強烈颱風。

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▲天兔AI的路徑預測。（圖／氣象署，下同）

不過，台灣颱風論壇也表示，值得慶幸的是天兔在進入巴士海峽後，因為進入冷水坑（低海水熱焓量），且整體環境逐漸轉差，強度會開始減弱，抵達台灣東南方時大約剩下輕度颱風。

氣象專家吳聖宇提醒，天兔將於周五（15日）快速靠近恆春半島和台東近海，暴風圈預計在下午開始接觸恆春半島，並在傍晚至午夜間達到最靠近台東沿岸的位置，預期下午至午夜期間風雨將達到最大，尤其是在宜蘭以南、花蓮、台東、恆春半島和高屏山區一帶。另外，台東、恆春半島、綠島蘭嶼等地需要嚴防強風豪雨，花蓮地區、宜蘭地區以及高屏山區也需留意風雨。

路徑方面，根據氣象粉專「觀氣象看天氣」分享的AI路徑預測顯示，天兔可能在靠近恆春一帶北轉，且整體平均路徑已經貼近台灣陸地，比12日更靠近台灣。若天兔真的發布陸警，將打破「氣象署歷史上沒有在11月發布2個陸上颱風警報的記錄」，甚至可能成為1967年吉達颱風以來，於11月登陸台灣的紀錄。

▼天兔颱風預估周五、周六最接近台灣，周四清晨發布海上颱風警報。（圖／氣象署提供）