　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／天兔開出「細小針眼」！快速猛爆增強中　恐成今年第6強颱

▲天兔颱風開眼。（圖／翻攝NOAA、氣象署）

▲天兔颱風開眼。（圖／翻攝NOAA）

記者閔文昱／綜合報導

今年第25號颱風「天兔」已於13日上午8時增強為中度颱風，目前位於鵝鑾鼻東南方1100公里之海面上，朝西北西進行。氣象粉專指出，天兔在13日晚間已開出細小「針眼」，正在快速、猛爆增強中，在14日通過呂宋島東北端之前，將會達到中度颱風上限，甚至挑戰今年第6個強烈颱風。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」13日晚間發文指出，天兔細小的颱風「針眼」已經出現了，目前颱風環流持續爆發，核心持續鞏固，正在快速、猛爆增強中，且因目前所處的環境非常優異，弱風切、高海溫、高海水熱焓量等條件，天兔在14日通過呂宋島東北端之前，將會達到中度颱風上限，甚至挑戰今年第6個強烈颱風。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲天兔颱風開眼。（圖／翻攝NOAA、氣象署）

▲天兔AI的路徑預測。（圖／氣象署，下同）

不過，台灣颱風論壇也表示，值得慶幸的是天兔在進入巴士海峽後，因為進入冷水坑（低海水熱焓量），且整體環境逐漸轉差，強度會開始減弱，抵達台灣東南方時大約剩下輕度颱風。

氣象專家吳聖宇提醒，天兔將於周五（15日）快速靠近恆春半島和台東近海，暴風圈預計在下午開始接觸恆春半島，並在傍晚至午夜間達到最靠近台東沿岸的位置，預期下午至午夜期間風雨將達到最大，尤其是在宜蘭以南、花蓮、台東、恆春半島和高屏山區一帶。另外，台東、恆春半島、綠島蘭嶼等地需要嚴防強風豪雨，花蓮地區、宜蘭地區以及高屏山區也需留意風雨。

路徑方面，根據氣象粉專「觀氣象看天氣」分享的AI路徑預測顯示，天兔可能在靠近恆春一帶北轉，且整體平均路徑已經貼近台灣陸地，比12日更靠近台灣。若天兔真的發布陸警，將打破「氣象署歷史上沒有在11月發布2個陸上颱風警報的記錄」，甚至可能成為1967年吉達颱風以來，於11月登陸台灣的紀錄。

▼天兔颱風預估周五、周六最接近台灣，周四清晨發布海上颱風警報。（圖／氣象署提供）

▲▼天兔颱風預估周五、周六最接近台灣，明天清晨發布海上颱風警報。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
韓國代打開轟惹議！　曾豪駒認為有誤判
「腳一直在發抖」莊昕諺關鍵三振雪恥：謝謝家正救了我
天兔炸毛現「橫向卷雲條」！鄭明典示警：正在增強　成強颱機率曝
首戰不敵台灣　韓國教頭發聲了！
旅行團遊阿里山「棧道斷裂」重摔地面1死4傷！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／天兔開出「細小針眼」！快速猛爆增強中　恐成今年第6強颱

他分享LINE「隱藏3抓猴」功能　1種只要用過就刪不了必留痕跡

王浩宇員工說男客「娘娘腔」　FB發道歉文：會懲處

蹦闆開拾汣茶屋虧錢「原因抓到了」！3員工A走200萬　他怒：告到底

雙11包裹太多！理貨員從2樓「往樓下猛砸」　朋友邊拍邊笑

天兔炸毛現「橫向卷雲條」！鄭明典示警：正在增強　成強颱機率曝

櫻花妹偷吃、約砲比例超乎想像　他曝親身交友經驗：好友對象也照吃

診所掛號費「250漲到500」讓他直呼真敢收　掀兩派戰翻

第一次壞壞！溫柔男友「臉色怪怪的」不做了　妹子狂追問：很尷尬

網傳900波波醫名單！衛福部喊話：會保證所有合格醫師品質

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

胡瓜同台兒女酬勞平分？小禎：賺到XD　砸600萬經營YT頻道..官方認：成長最快！

柯文哲主動要求剃頭！室友幫理光頭　今提訊新造型現身

珠海體育場「開車撞人」釀35死　習近平指示：極其惡劣，嚴懲凶手

騎士沒待轉被攔喊切不出去　PO網諷警「業績戰士」掀議論

荒唐！嘉市警染毒吸到臉爛掉　搜出「喪屍菸彈」又涉詐

天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

快訊／天兔開出「細小針眼」！快速猛爆增強中　恐成今年第6強颱

他分享LINE「隱藏3抓猴」功能　1種只要用過就刪不了必留痕跡

王浩宇員工說男客「娘娘腔」　FB發道歉文：會懲處

蹦闆開拾汣茶屋虧錢「原因抓到了」！3員工A走200萬　他怒：告到底

雙11包裹太多！理貨員從2樓「往樓下猛砸」　朋友邊拍邊笑

天兔炸毛現「橫向卷雲條」！鄭明典示警：正在增強　成強颱機率曝

櫻花妹偷吃、約砲比例超乎想像　他曝親身交友經驗：好友對象也照吃

診所掛號費「250漲到500」讓他直呼真敢收　掀兩派戰翻

第一次壞壞！溫柔男友「臉色怪怪的」不做了　妹子狂追問：很尷尬

網傳900波波醫名單！衛福部喊話：會保證所有合格醫師品質

東超大衝突！遭菲國球員偷打　領航猿苦主伯朗自責：太情緒化

偶像是法官！「捕手砲」徐堉愷關鍵追平轟　桃園中平二度封王

「5個徵兆」代表你工作倦怠　趕快調整否則有礙健康

韓國爭議全壘打　林立第一視角還原現場

2025台灣燈會流動廁所數量大減　桃園民代譏：逛燈會內急用忍

年紀越大越容易發生！　桃園市議員黃婉如爭取帶狀皰疹疫苗補助

大貨車轉彎一半貨櫃突傾倒！馬國21歲女「困車內遭壓扁」無辜慘死

《SAKAMOTO DAYS坂本日常》兩季度明年開播！發福店長竟是傳說殺手

「天兔」颱風恐影響12強賽事　棒協：停班停課就停賽

ET說英文／Hillbilly：鄉巴佬的恐怖與悲歌

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

生活熱門新聞

即／天兔開眼猛爆增強！恐成今年第6強颱

蹦闆開拾汣茶屋虧錢　竟是3員工A走200萬

天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

第一次壞壞！溫柔男友「臉色怪怪的」不做了

天兔炸毛增強！鄭明典揭成強颱機率曝

郭董一桿進洞「50萬給你」！桿弟捧一大疊鈔

雙11包裹太多！理貨員從2樓「往樓下猛砸」

天兔放颱風假？網崩潰「這六日無敵重要」別再放了

LINE隱藏3抓猴功能　1種用過就刪不了

櫻花妹約砲超乎想像　他曝驚人比例

颱風夾擊共伴灌豪雨　天兔路徑西修恐發陸警

國旅「值得去的景點」世界級　一票人推：很美玩不膩

王浩宇員工說男客「娘娘腔」　發道歉文：會懲處

LINE「17款免費貼圖」限時下載！超Q麥當勞、柴犬皮皮

更多熱門

相關新聞

天兔炸毛增強！鄭明典揭成強颱機率曝

天兔炸毛增強！鄭明典揭成強颱機率曝

天兔颱風已增強為中度颱風，中央氣象署預估周五到周六最接近，最快明（14日）清晨發布海上颱風警報，北上過程暴風圈觸陸的可能，不排除明天下半天發布陸上警報，花蓮、台東及恆春半島有大雨發生。對此，前氣象局長鄭明典分析，目前天兔颱風上層雲系出現「橫向卷雲條」，這代表了颱風正在增強，不過由於可用海洋熱含量偏低，「要發展到強颱或中颱上限的機率很低。」

台灣單局狂轟6分！韓媒扯沒電子好球帶

台灣單局狂轟6分！韓媒扯沒電子好球帶

百貨預購會一開始不是為搶業績？

百貨預購會一開始不是為搶業績？

台東演唱會經濟遊客爆滿　11月來最超值

台東演唱會經濟遊客爆滿　11月來最超值

天兔「暴風圈不排除觸陸」明發布海陸警　雨區由南轉北連下2天

天兔「暴風圈不排除觸陸」明發布海陸警　雨區由南轉北連下2天

關鍵字：

颱風天兔台灣恆春半島台東

讀者迴響

熱門新聞

即／天兔開眼猛爆增強！恐成今年第6強颱

30多歲男「喉嚨痛爆」掛急診！　醫嘆：20分鐘後死掉了

即／北市錢櫃22歲女員工墜樓亡！疑「關窗戶」喪命

蹦闆開拾汣茶屋虧錢　竟是3員工A走200萬

台灣單局狂轟6分！韓媒扯沒電子好球帶

天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

韓國代打開轟惹議！曾豪駒認為有誤判

賀中華隊贏南韓！超商咖啡限時買1送1

即／阿里山「棧道斷裂」墜落1死4傷　女遊客頭部重創亡

2女學生喝醉遭性侵！她幫阻止色狼反遭殃

第一次壞壞！溫柔男友「臉色怪怪的」不做了

快訊／韓國教頭：台灣投手狀況很好

天兔炸毛增強！鄭明典揭成強颱機率曝

郭董一桿進洞「50萬給你」！桿弟捧一大疊鈔

單局2轟攻6分！大巨蛋震動　韓媒：好像地震

更多

最夯影音

更多

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

胡瓜同台兒女酬勞平分？小禎：賺到XD　砸600萬經營YT頻道..官方認：成長最快！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面