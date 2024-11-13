台東演唱會經濟遊客爆滿　11月來台東超值好玩

▲台東演唱會經濟遊客爆滿。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東於11月9、10日一連兩天在海濱公園國際地標舉辦「嗨！出發吧來台東」演唱會，邀請13組超越跨年等級卡司演出，結合中央補助、地方加碼，兩日遊客統計逾11萬人次，旅宿業者肯定及稱讚縣府辦理演唱會帶來的遊客及經濟效益，周末住宿近爆滿，全月住宿率可望逾7成，期許縣府後續各項活動，能為地方帶進更多遊客、開創經濟產值。11月台東仍有多項活動及演唱會，以及旅遊優惠補助，台東縣長饒慶鈴歡迎全國好朋友來台東白天為衝浪選手加油，晚上欣賞光祭、燈祭、聽演唱會及泡溫泉。

台東受地震及連續颱風影響、交通受阻，加上國人疫後海外旅遊激增，今年七、八月旅遊人次未如往年，台東縣府爭取國發會補助，舉辦「嗨！出發吧來台東」演唱會，邀請超越跨年的歌手、樂團演出，搭配預約台東假期及觀光署旅遊補助，演唱會現場連兩天爆滿，也為台東旅宿業者帶進逾9成住宿率。

「演唱會辦的很棒！」台東縣觀光協會理事長李數奼表示，這次演唱會卡司都是很有名氣的歌手，周末兩天市區各旅宿訂房率都很高；台東縣旅館同業公會理事長高泉傑說，市區旅館都有9成住宿率，希望縣府能多舉辦活動，也期許後續幾場演唱會，搭配台東光祭、鐵花燈之祭等活動，帶動人潮，為台東觀光產業帶進更多活水。

台東縣政府表示，台東11月份到年底活動一波接一波，除11月8日起至16日在東河金樽辦國際衝浪賽，搭配本周衝浪燒烤音樂祭，接下來還有23、24日一連兩天在台東森林公園的2024 Taiwan PASIWALI 原住民族國際音樂節，在知本還有台東光祭，台東市區也有鐵花燈之祭，搭配「台東美食100碗」及中央地方旅遊補助，現在來台東絕對超值好玩、不虛此行。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正進一步補充說明，台東擁有全國最優質的旅遊環境，縣府搭配中央補助，持續推出「六六大順抽旅遊金」、自由行補助等專案，11月25日前參加3天2夜「預約台東假期」，不僅可享2000元旅遊補助金，還有機會抽中iPhone 16，年底還有大型跨年音樂會，歡迎大家一起「預約台東假期」到台東旅遊。