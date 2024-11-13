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3.5萬找傳播妹「酒通」她醉死！男客拍7裸照獲無罪　法官：是自保

▲嚴姓男子去年10月找來傳播妹陪酒，期間2度發生性行為，事後卻挨告強制性交。（示意圖／翻攝pixabay網站）

▲南投台中梁姓男子找傳播妹「酒通」不成，又被告上法院。（示意圖／翻攝pixabay網站）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名梁姓男子以3萬5千元為代價，叫傳播妹到家中「酒通」(陪酒加性交易)4小時，不料傳播妹喝完酒便嘔吐，接著全裸躺在地上不省人事，梁男憤而拍了她7張照片，並傳給經紀公司表示「不能喝也不能通」、「很不爽」，傳播妹醒來後懷疑遭梁男性侵，報警處理。檢察官調查後，將梁依妨害秘密起訴，梁一審也被判刑5月。但二審法官認為，梁男拍照是為向經紀公司證明傳播妹酒醉，並避免被仙人跳、控告性侵，並非無故竊錄，判他無罪。全案定讞。

判決指出，梁男於2022年2月24日清晨6時許，透過經紀公司以3萬5千元為代價，叫了傳播妹小花(化名)來家中陪酒4小時。小花到場喝酒後，因不勝酒力醉倒屋內，梁男隨即拿出手機，拍攝小花全裸倒在浴室地板的照片共7張。

而後小花的經紀人聯絡不上小花，遂前往梁男家查看，竟發現小花全裸倒地還尿失禁，將小花叫醒後，小花表示她被梁男性侵並報警處理，經警方到場搜索，查扣梁男手機，在裡面發現7張小花的裸照，檢方調查後依妨害祕密罪嫌起訴梁男。

全案審理時，梁男表示他怕被仙人跳、被說下藥迷姦小花，才會拍下這些照片自保。梁男的律師則說，當天小花酒後本來要到浴室洗澡，卻突然昏倒在地，全身都是嘔吐物，梁男看到這種情景自然會怕，因而蒐證、拍照也是合理的行為，且梁男在警方到場前就刪除照片，可見沒有想保留這些照片。

經紀公司證稱，梁男打電話來找小姐「酒通」，他聯絡經紀人後，叫了小花到梁男住處，不久梁男就傳訊說「你這個不行」、「整個床上都她吐的」、「她整個趴在那裡」，然而轉達經紀人後，經紀人回覆「小花今天是第一番，不可能喝醉」，所以他請梁男拍攝小花醉倒的樣子，因為通常客人和小姐有酒醉爭議時，他們會到現場釐清，如果小姐確實已經醉倒，就不會收費，因此他又詢問梁男「有通告嗎」(是否發生性行為)，但梁男說進門時小花已酒醉，所以他就沒有收這筆錢。

▲▼喝酒,酒吧,夜店,酒店,轟趴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲傳播妹到場不久便全裸泥醉躺在地上。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

一審法官審理，認為在經紀人要求梁男拍攝照片前，梁男已用手機拍下小花的裸照，且要證明小花酒醉，也無須拍攝全身照片，更何況照片只能證明小花昏迷，無法讓梁男拿來證明未對小花下藥，如果梁男要拿照片自保，也不會在2天後就將照片刪掉。退一步來說，就算梁男必須拍小花的裸照自保，也可以先拿衣物遮蔽小花的裸體，可見梁在侵害手段和法益保障間，不符合必要性和比例原則，判定梁男偷拍小花，依犯無故竊錄他人身體隱私部位罪，處5月徒刑，可易科罰金15萬元。

梁男又上訴，二審法官認為，小花才到場42分，梁男就對經紀公司表示小花喝酒嘔吐、不省人事，且相當不滿說「我還要收你錢」、「顧一個醉鬼」、「很不爽」、「照片我很多」，並不斷要求經紀公司到場將小花帶走。就事發背景而言，梁男拍攝小花裸照雖然極端不尊重，但梁男經常叫傳播小姐，經驗相當豐富，為避免雙方發生消費糾紛、刑事重罪，預先蒐證、拍照，仍符合一般正常反應。

二審法官指出，梁男並未隱藏他已拍了很多照片的事實，照片也都是正面躺臥在浴室內外的全身照片，並沒有針對身體隱私部位，不能因經紀人只需頭部照片證明小花酒醉，就認為其餘照片為「無故」竊錄行為，判梁男無罪。全案定讞。

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