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雄象遊行中突發狂！女被摔落背「狠狠踩扁」　撞飛路人致1死2傷

▲▼泰國一頭雄象在佛教慶典上突然發狂，造成1死2傷。（圖／翻攝自TikTok）

▲泰國一頭雄象在佛教慶典上突然發狂，造成1死2傷。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

泰國東北部汶干府10日舉行供僧衣節遊行，不料參與表演的一頭大象突然在儀式中失控，將一名47歲女信徒摔下踩死，還造成另外2人受傷。

據《鏡報》報導，11月10日，Suthi Wararam寺舉行凱辛儀式，紀念佛教僧侶閉關結束。期間，佛寺高僧及主辦方分別坐在了十多頭大象的背上，從寺廟正門出發，沿著街道遊行。目擊者描述，當天共有數百名村民到現場共同歡慶，包括兒童在內的信徒也不斷用香蕉和甘蔗餵食大象。

@monthiramoonkrasa #ช้าง #งานกฐิน ♬ เสียงต้นฉบับ - มนธิราไทบ้านทีวีช่อง83

不過，可能是因為天氣太熱，一頭雄象突然在遊行途中失控，將坐在象背上的女信徒帕麗雅萬（Preyawan Karakulpoonperm）和同伴重重甩落地面，還反覆朝2人狠踩，造成47歲的帕麗雅萬與另一名女信徒都身受重傷。與此同時，這頭雄象也用象鼻打飛了一名61歲男子，導致男子撞上一旁的機車，胸部受重創。

大象突然暴怒嚇壞了現場所有人，不少民眾爭相避開，而急救人員也迅速將傷者送院搶救，可惜帕麗雅萬最終仍被宣告不治身亡。報導稱，這頭雄象據信當時正處於發情期，使得牠更具攻擊性，並引發這起悲劇。這起事件的發生揭露了大象在宗教及文化活動中被使用的安全和動物福利問題，而國際動物權利組織也呼籲人們抵制相關活動。

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